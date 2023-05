Małopolska. Bezpłatna i natychmiastowa pomoc dla osób z traumą

Z pomocy specjalistów mogą skorzystać m.in. osoby, które doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej, ucierpiały w wypadku komunikacyjnym czy też musiały uciekać przed wojną. Trauma jak wyjaśniają specjaliści to każde przeciążające doświadczenie, które destabilizuje zdrowie psychiczne człowieka w sposób, który wpływa na jego funkcjonowanie emocjonalne i zdrowie somatyczne.

Terapia zaś ma pacjentom pomóc im w powrocie do zdrowia oraz codziennych aktywności oraz nauczyć, jak radzić sobie ze stresem i dbać o kondycję psychiczną.

- Poza osobami po traumie dziecięcej lub seksualnej dużo pacjentów z traumą, którzy się do nas zgłaszają w ostatnim czasie to osoby, które doświadczyły traumy wojennej. Dlatego też jesteśmy w trakcie rekrutacji specjalistów mówiących w języku ukraińskim, tak aby zapewnić im jak najlepsze i najbardziej komfortowe warunki leczenia w ich ojczystym języku – dodaje prof. Rutkowski.

Szczegółowy plan terapii jest dostosowywany do potrzeb każdego pacjenta. Opieka może obejmować m.in. konsultacje z psychiatrą, pomoc psychologa, psychoterapię indywidualną czy grupową.

Nie potrzeba skierowań

[/cyt] - Żeby skorzystać z opieki nie jest potrzebne skierowanie, ani wcześniejsza diagnoza. Wystarczy zgłosić się do ośrodka – dodaje prof. Rutkowski. [/cyt]

Program pilotażowy potrwa do końca 2024 roku. Poza małopolskimi placówkami, realizują go również ośrodki w innych częściach kraju – m.in. Poznaniu i Szczecinie. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w Polsce jest ok. 200 tys. pacjentów cierpiących na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, którzy będą mogli skorzystać z tej pomocy.