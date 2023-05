Małopolanie idą na niechlubny rekord. Coraz więcej rodziców rezygnuje z obowiązkowych szczepień dzieci

Niestety w starciu, którego stawką jest zapobieganie powrotowi zapomnianych już epidemii odry czy tężca, nie pomagają ani głosy ekspertów, ani kampanie promocyjne, ani propozycje rozwiązań prawnych, np. uzależniających przyjęcie do żłobka od przedstawienia zaświadczenia o wykonaniu szczepień. Z roku na rok w Polsce przybywa bowiem dzieci, które nie poddały się obowiązkowym szczepieniom, o co powinni zadbać ich rodzice. I tak dla przykładu w 2010 r. niezaszczepionych dzieci było niecałe 3,5 tys., a dziewięć lat później w 2019 r. aż 49 tys. Z roku na rok ich liczba systematycznie rośnie, w 2020 roku sanepid odnotował blisko 51 tys. uchyleń, w 2021 roku było ich o ponad 10 tys. więcej. W ubiegłym roku takich odmów odnotowano 72 tys.

Szczepić, czy nie szczepić? - to pytanie zadaje sobie coraz więcej rodziców, szukając wskazówek i odpowiedzi zazwyczaj w internecie. Tam z kolei w bardzo prężny sposób działają ruchy antyszczepionkowe, które wmawiają im, że godząc się na szczepienie, szkodzą swoim dzieciom.

Lekarze są zgodni, że to pokłosie m.in. nasilonej aktywności środowisk antyszczepionkowych, które szerzą dezinformację i szkodliwe mity o szczepieniach. Przestrzegają, że takim zachowaniem narażamy dzieci na powrót groźnych chorób zakaźnych, które w przeszłości udało się pokonać tylko dzięki szczepionkom.

Trend dotyczący uchyleń szczepień nie omija również Małopolski. Liczba dzieci, którym nie podano obowiązkowej iniekcji, zwiększyła się z 2350 w 2018 r. do 5542 w 2022 roku. To wzrost o ponad 135 proc.

Wrócą zapomniane choroby

- Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że wyznacznikiem tego, czy jesteśmy bezpieczni, jest wyszczepialność populacji. Jeśli ona spada, a tak się obecnie dzieje, bo rośnie liczba dzieci niezaszczepionych, to niestety musimy liczyć się z tym, że wrócą również do nas te choroby zakaźne, o których już dawno zapomnieliśmy – mówi nam prof. Przemko Kwinta z Kliniki Chorób Dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Wszyscy zapomnieliśmy już, jak wygląda świat z chorobami takimi jak odra, krztusiec, polio czy gruźlica. Bez szczepień na pewno bardzo szybko sobie przypomnimy. UNICEF mówi wprost, że globalnie już straciliśmy zbiorową odporność na odrę. Potwierdzają to także dane szczegółowe z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH. Aby zagwarantować społeczeństwu odporność przeciw tej chorobie, niezbędne jest bowiem utrzymanie wyszczepialności na poziomie 95 proc. Tymczasem w Polsce odsetek dzieci zaszczepionych na odrę w skali kraju kształtuje się na poziomie 92-93 proc. Jeszcze gorzej wygląda wyszczepialność przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi, która spadła do 85 procent. To wyjątkowo mało.

Ryzyko epidemii za granicą i w Polsce jest realne. W takiej sytuacja wystarczy, że na przykład niezaszczepione dziecko z Polski przywiezie patogen z wakacji z jakiegoś egzotycznego kraju azjatyckiego lub regionu Pacyfiku. O ile jednak u dorosłego najczęściej jedynym objawem jest kaszel, przez co większość myśli, że to zwykłe przeziębienie, o tyle u dziecka przebieg krztuśca może być piorunujący. I nie chodzi o sam kaszel, ale o toksyny, które są uwalniane przez pałeczkę krztuśca. Jedną z nich jest neurotoksyna, która uszkadza mięsień sercowy. Te toksyny krążą w organizmie, nawet jeśli medycy podają antybiotyki i uda im się zabić pałeczkę krztuśca.