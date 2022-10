Małgorzata Płysa z Unsound Festivalu: Nie chcemy się zamykać w żadnej definicji

- Unsound wraca w tym roku do pełnej formuły po dwóch latach pandemicznych edycji. Jak przetrwaliście ten trudny czas dla muzycznej branży?

- Czujemy się trochę tak, jakbyśmy na nowo tworzyli festiwal i wracali do punktu wyjścia. Rozmawiałam z organizatorami innych festiwali i wszyscy odbieramy to podobnie. Czyli tak jakbyśmy cofnęli się do 2015-2016 roku. Mam tu na myśli logistyczną stronę festiwalu, produkcję, poszukiwania partnerów. Wszystko szło swoim torem, siłą rozpędu – i nagle taśma została zatrzymana w niespodziewany sposób. Straciliśmy więc rozpęd i musimy na nowo się zidentyfikować.

- Co to oznacza?

- Pandemia była dla nas w sumie łaskawa. Skupiliśmy się na tworzeniu nowych sposobów dotarcia do odbiorców, walcząc w kreatywny sposób z narzuconymi ograniczeniami i traktując je jako wyzwanie. Znaleźliśmy dużo nowych i ciekawych rozwiązań artystycznych, komunikacyjnych i logistycznych, które pomogły nam przetrwać te dwa lata. Zaadaptowanie się do stanu pandemii było dla nas, paradoksalnie, łatwiejsze niż powrót do dawnego trybu działania w obliczu nowych wyzwań i ograniczeń. W ciągu dwóch ostatnich lat miasto stało się bowiem znacznie bardziej zgentryfikowane niż przed pandemią. To choćby hotel Forum, który został przejęty w czasie pandemii, przez co straciliśmy nasze najważniejsze miejsce. Zyskaliśmy niby nowe na Kamiennej 15, ale nie wiadomo na jak długo. W naszych oczach Kraków kurczy się dla niezależnych działań kulturalnych poza instytucjami. To dla nas największe wyzwanie. Chcąc się rozwijać, musimy więc w kolejnych latach zmienić dotychczasową formułę i nad tym teraz pracujemy.