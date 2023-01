Małgorzata Jantos, znana krakowska radna, napisała sztukę teatralną. Premiera lada chwila na deskach Teatru KTO

Czy „Byłam żoną Boba Marleya” to pani debiut w roli dramatopisarki?

- Nie do końca. Wiele lat temu na Śląsku, gdzie kończyłam pierwszy fakultet studiów, wystawiony został spektakl mojego autorstwa, ale było to naprawdę bardzo dawno temu. Wróciłam do tej działalności w ostatnim czasie, więc jestem prawie debiutantką.

Co nakłoniło panią do takiej twórczości?

- Pracuję nad poważną książką z zakresu filozofii, wydawnictwo już czeka, sprawa pilna, a mnie dopadła przypadłość, z którą boryka się wiele osób – prokrastynacja. Koniecznie musiałam posprzątać dolną szufladę, która nie była sprzątana od lat. Odkładając na później poważny temat, posprzątałam wiele takich szuflad, a potem usiadłam do biurka i zaczęłam pisać, choć nie to, na co czeka wydawnictwo. Przy sprzątaniu szuflad słucha się muzyki, a że mam całą dyskografię Boba Marleya, to jego słuchałam. Potem zaczęłam czytać o nim książki i pojawiła się Alfarita Marley, zwana Ritą. Pośrednikiem pomiędzy moją sztuką a teatrem była Małgorzata Kasińska, która mnie ośmieliła, i to ona dostarczyła monodram dyrektorowi Jerzemu Zoniowi i tak się zaczęło.