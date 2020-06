Małe kąpielisko na Zakrzówku za 20 mln zł. Ostra licytacja firm

Jak dowiedziała się "Gazeta Krakowska" w czwartek odbyła się tzw. licytacja w dół firm zainteresowanych wykonaniem II etapu prac, czyli kąpieliska na małym akwenie, w ramach budowy parku Zakrzówek. Do licytacji przystąpiły trzy firmy. Wygrał STAR-KOP, który już w maju zaproponował 19,6 mln zł. Pozostałe firmy nie zaoferowały niższych cen. ZZM na ten etap miał przewidziane 18,1 mln zł, ale dołoży brakujące 1,5 mln zł.

Na początku maja w Zarządzie Zieleni Miejskiej otwarto oferty na realizację II etapu prac w ramach powstawania parku Zakrzówek. Wpłynęły cztery oferty na budowę kąpieliska na małym akwenie i niezbędnej ku temu infrastruktury. Najtańsza opiewała na 19,6 mln zł, a najdroższa na aż 42,5 mln zł. Budżet ZZM na ten cel to 18,1 mln zł. Ostatecznego wykonawcę wyłonić miała tzw. licytacja w dół. Ta rozpoczęła się w czwartek 18 czerwca o godzinie 10. Do licytacji przystąpiły trzy firmy: Park-M Poland, KRISBUD, F.U.H. STAR-KOP Krzysztof Urbańczyk. Pierwsza zaproponowała cenę 27,5 mln zł, druga 42,5 mln, trzecia 19,6 mln. Z licytacji wykluczono firmę GEOSOLID, która w maju zaproponowała 30,7 mln zł. Licytowały dwie firmy, trzecia czekała W licytacji poszczególne firmy obniżały swoje oferty (minimum o 5 tys. zł), widząc tylko aktualnie, która z firm jest na jakim miejscu, a nie ile zalicytowała. Dana firma wypada z licytacji, jeśli nie składa nowej oferty w ciągu pięciu minut. I tak aż do pozostania jednej firmy.

Ostatecznie Park-M zeszło do 24,9 mln zł, a KRISBUD do 26,9 mln zł. W takiej sytuacji STAR-KOP nie musiał obniżać swojej oferty i to ta firma ma największe szanse na realizację II etapu prac na Zakrzówku.

- Po wybraniu najkorzystniejszej oferty wzywamy daną firmę do przedstawienia dokumentów, po czym następuje ich weryfikacji. Wszystkie firmy, które wzięły udział w licytacji, współpracują z nami przy różnych inwestycjach, więc nie spodziewam się, że potrwa to długo. Oczywiście mogą się pojawić odwołania. Wtedy cała procedura się wydłuży. Jeśli nie nie będzie odwołań, to umowę powinniśmy podpisać do połowy lipca. W najbliższym czasie ogłosimy też przetarg na inspektora nadzoru – mówi Piotr Kempf, dyrektor ZZM.

Co z brakującymi 1,5 mln zł? - Różnica nie jest wielka, nie musimy zabiegać tutaj o dodatkowe środki, bo przesuniemy je z kolejnego etapu prac na Zakrzówku, czyli z budowy centrum sportów wodnych na dużym akwenie. Na całym zadaniu mamy kilka etapów, w sumie jeszcze na cały Zakrzówek mamy zabezpieczone 40 mln zł - dodaje Piotr Kempf. Przetarg na wspomniane centrum sportów wodnych ma być ogłoszony jesienią 2020 roku. Jeśli tam zabraknie pieniędzy, to wtedy ZZM będzie się zastanawiać co dalej.

- Teraz chcemy szybko podpisać umowę, tak żeby wykonawca na plac budowy wszedł jeszcze w lipcu. Kąpielisko ma być gotowe na sezon 2021 - zaznacza dyrektor ZZM. Emocje wokół Zakrzówka Rewitalizacja Zakrzówka budzi spore emocje od grudnia zeszłego roku. Wtedy zaczęły się protesty aktywistów miejskich. Nie zgadzają się oni na siatkowanie skał nad akwenem (co już zostało wykonane), apelują o zmianę koncepcji rewitalizacji i odstąpienie od II etapu, czyli budowy kąpieliska na małym akwenie. Postulują, aby miejską plażę zrobić nad dużym akwenem. Apele nie na wiele się jednak zdają. Prezydent Jacek Majchrowski na prośby o okrągły stół ws. Zakrzówka powiedział twardo: nie. Jego zdaniem sprawa Zakrzówka została już wielokrotnie omówiona i żaden okrągły stół nie jest potrzebny.