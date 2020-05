Make Your Own Rainbow - o pasji tworzenia, o inspiracjach, o marzeniach…

*pasja tworzenia

Od zawsze żyłam w swoim świecie- trochę takim magicznym, stworzonym przez otaczające mnie kolory i kształty. Starałam się dostrzegać więcej w drzewach, chmurach, wietrze i tak przez lata zbierałam w sobie te mało zauważalne, pomijane czasem w pędzie codziennego życia rzeczy. Postanowiłam podzielić się nimi z innymi , zwrócić uwagę na coś nienamacalnego, co tracimy w tym szybkim i przeładowanym bodźcami świecie. Zaczęłam tworzyć biżuterię, która mam nadzieję, że to wszystko w sobie zamyka, którą zawsze można mieć przy sobie, która będzie nam przypominać o tym co ważne i zatrzyma nas na chwilę w biegu.

*to co najbardziej inspiruje...

To przede wszystkim ludzie. Wiele czasu spędzam w samotności w warsztacie, gdzie to, co w mojej głowie nabiera realnych kształtów, ale najbardziej cenne i płodne momenty to te mijające na rozmowie, te które nakreślają historię życia innych, pokazując zupełnie odmienne punkty widzenia i emocje. To dzięki nim powstają nowe pomysły, tworzą się grafiki niosące ze sobą historię ludzi których spotkałam .

Wiele podróżuję. Z każdej chwili poza domem staram się wyciągnąć to co cenne i zatrzymać na dłużej aby potem móc to przekazać innym w postaci malutkich pryzmatów na łańcuszkach, bransoletkach czy kolczykach.

*zwykła niezwykła biżuteria

Dla mnie ma ona ogromne znaczenie .Przede wszystkim dlatego, że cała moja praca jest też moim życiem. Godziny w warsztacie przeplatają się z domowymi obowiązkami i tak codziennie. Nie umiem tego oddzielić i chyba nie miało by to sensu, bo dzięki temu mogę tworzyć najbardziej autentycznie i przekazywać prawdziwe emocje. Chciałabym aby moja biżuteria coś ze sobą niosła, jakieś uniwersalne wartości, które staram się w niej zamknąć i zatrzymywać na dłużej .

* tworzenie

Bardzo lubię szkło i grafikę, dlatego też większość rzeczy to malutkie szklane pryzmaty, w których zamykam moje obrazy. Wszystko odprawiam samodzielnie w metale szlachetne, ale także mosiądz i miedź. Każda rzecz jest od samego początku wykonywana ręcznie, a później na odwrocie sygnowana nazwą kolekcji. Oczywiście każdy może sobie wybrać kilka znaczących dla niego słów a ja mogę je wygrawerować, czyniąc biżuterię jeszcze bardziej osobistą.

*marzenia się spełniają ?

Kilka lat temu nawet przez myśl nie przeszło by mi, że kiedyś siądę sobie w moim magicznym miejscu pełnym obrazów i cudownych odwiedzających mnie ludzi i że tak potoczy się moje życie. Wiele lat pracowałam zupełnie jako ktoś inny, po zakończeniu studiów zostałam, aby kontynuować naukę na doktoracie i z tym wiązałam moja przyszłość ale cały czas czułam jakiś niedosyt, czegoś mi brakowało i to odnajdowałam w malowaniu i projektowaniu biżuterii. Początkowo rozdawałam swoje rzeczy znajomym, rodzinie, tworzyłam coraz więcej, pojawiały się pierwsze zamówienia. Doktorat przenikał się z pracą twórcza, którą po pewnym czasie stała się większą częścią mojego życia, a dziś jest już jego całością. Pomysł otworzenia czegoś swojego zaczął kiełkować w momencie, gdy zrozumiałam, że czas się rozwijać i to odpowiedni moment. Powolutku zaczęłam szukać miejsca a okazało się, że ono samo mnie znalazło. Dziś mam malutka galeryjkę w centrum Krakowa na mojej od zawsze ukochanej ulicy Siennej 11 . Sądzę że to nie mógł być przypadek gdyż ul. Sienna to taka moja melancholijna JeSienna, a biżuteria którą tworzę właśnie nawiązuje do tej pory roku. Wnętrze urządziłam tak jak zawsze marzyłam aby wyglądał mój pokój gdy byłam dzieckiem. Popłynęłam z wyobraźnią i nie

narzuciłam sobie dorosłych granic. Starałam się stworzyć takie małe, magiczne miejsce, po wejściu do którego człowiek zapomni o troskach, czas się zatrzyma i przypomni sobie swoje dziecięce lata i marzenia. Nigdy nie miałam miejsca na ogromną szafę w swoim pokoju dziś zaplecze od części z biżuterią oddziela właśnie taka wielka, stara, tajemnicza szafa, w której zawsze mogę się schować i pobyć chwilkę sama !

*radość z pracy

Myślę, że największą radość daje mi odbiór mojej pracy przez ludzi . Nie do każdego ona przemawia liczę się z tym, nie każdego poruszy, ale ta garstka, która wejdzie i zatrzyma się na dłużej jest nie do przecenienia. Zdarzają się oczywiście chwilę zwątpienia jak w każdej pracy ale wtedy to właśnie ludzie przypominają mi o tym, co ważne. Czasem wpadają jacyś szaleni Meksykanie i cieszą się jak dzieci, zapominając o świecie za

drzwiami, a ja wtedy cieszę się razem z nimi!

*nowe pryzmaty

Kiedy ludzie pytali mnie o kolejne magiczne miejsce może na mapie Krakowa stanowczo odpowiadałam NIE! Ja przecież nawet nie miałam swojej strony internetowej, mało e commersowa ze mnie osoba. A tu proszę moja przyjaciółka rzuca swoje życie w Szkocji i wraca po wielu latach do domu. Tworzymy stronę chcemy w niej przemycić trochę magii i melancholii taką namiastkę mojej galeryjki na Siennej 11. Wszystko robiłyśmy same począwszy od biżuterii, zdjęć aż po samą stronkę. Wspierali Nas z tym Nasi znajomi jak Edyta z Watch This! www.watchthis.pl możecie też do niej zajrzeć .Codzienne spotkania, rozmowy dają nam nowe pomysły ba! tysiące pomysłów i tak powstaje nowa przestrzeń na nowe miejsce, które właśnie urządzamy, aby pomieścić w nim te wszystkie wspólne inspiracje i natchnienia! Już niebawem otwieramy galeryjkę OLD SOULS bo z Nas takie stare dusze - tuż za rogiem na Stolarskiej. Idzie nowe ale w swoim tempie i czasie . Odwiedzający mnie ludzie chyba już przyzwyczaili się, że czasami nie mam za wiele na półkach i nie jestem odpowiednią osobą o pytanie o nową kolekcję. Wiedzą dobrze, że czasem potrzebuje wystopować, wyjechać gdzieś, pobyć , zebrać nowe doświadczenia, żeby to co później powstanie było takie Nasze, wspólne, uniwersalne i niosło ze sobą coś prawdziwego.

* możliwości to wolność

Staram się aby całe moje Życie było moją pasją, żeby mnie zaskakiwało, ale dawało też wytchnienie. Wszystko się w nim przenika. Podróże to moja miłość. Wiele wyjeżdżam . Czasem na koniec świata a czasem do ukochanej Lanckorony. Wszystko jest dla mnie cenne a najcenniejsze to to, że mam taką możliwość.

* co mnie określa

Chyba moje może nie ulubione zdanie , ale takie które często pojawia się w moich pracach i mnie bardzo motywuje : ..by czas nas nie ominął..

Sądzę, że to od Nas troszkę zależy w tym życiu, jaką drogą pójdziemy, co zadecydujemy . Chciałabym, żeby ten czas mnie nie ominął dlatego chłonę i czerpię jak najwięcej i przypominam o tym innym tą melancholią i rozprawą nad przemijaniem zaklętą w każdym moim szklanym pryzmacie.

Jeśli chcecie zapraszam Was po odrobinę magii do Make Your Own Rainbow na Sienna 11 i do Old Souls na Stolarską !

https://agagaj.shopshood.com/

https://www.facebook.com/MakeYourOwnRainbow/