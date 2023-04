Majówka. Inspirujące pomysły na czas wolny. Gdzie na weekend?

Majówka 2023 zbliża się wielkimi krokami. Długi majowy weekend to czas, kiedy na chwilę możemy odpocząć od obowiązków czy pracy i poczuć się beztrosko i na luzie.

Długi weekend majowy to doskonała okazja na doładowanie baterii. To czas, kiedy możemy zrobić sobie przerwę, by wreszcie poświęcić się temu, co sprawia nam przyjemność.

Majówka 2023: Zwiedzać, ale inaczej

Królewski Kraków od strony królowej polskich rzek – Wisły. Czemu nie? Jeżeli podczas zwiedzania Krakowa chcecie przeżyć niezapomnianą przygodę i sporo emocji – rejsy statkiem po Wiśle w Krakowie pod Wawelem czekają! Żegluga w Krakowie to barwne opowieści kapitana, wspaniałe widoki, które uwiecznicie na zdjęciach i wiatr we włosach: ahoj, przygodo! Na pokładzie statku można też urządzić swoją „pływającą” uroczystość, typu: zaręczyny, spotkanie biznesowe lub kameralną kolacje na łodzi, stylizowanej na wenecką gondolę. Rejsy krótsze lub dłuższe, niezapomniane widoki zabytkowego Krakowa od strony Wisły, atmosfera radości z najlepszej wycieczki w życiu – Kapitan Victor zaprasza! Można zamówić rejs z obiadem, rejs ze słodkim poczęstunkiem, rejs z degustacją miodu czy rejs z muzyką na żywo. Podczas każdego rejsu można posłuchać historii krakowskich zabytków z nagrań audio albo słuchając przewodnika, który na żywo będzie opowiadał historię miasta w wybranym języku. Przyjęcie dla dzieci, jubileusz, imieniny czy biznesowe spotkanie na statku - to będzie sukces! Rejsy po Wiśle to inne spotkanie z Krakowem Pixabay Armada – Rejsy po Wiśle to kameralna atmosfera i profesjonalna załoga. Bezpieczeństwo, brak tłumów, indywidualne podejście – to wszystko stwarza możliwość chłonięcia widoków i poczucia się wyjątkowo. Elastyczne dostosowanie się do Waszych pomysłów i potrzeb: przypłyną po Was w dowolne miejsce na brzegu Wisły. Także zakończenie rejsu może nastąpić we wskazanym miejscu. Poznasz Kraków z innej strony, komfortowo, bezpiecznie i w odkrywczy sposób.

Nadchodzi majowy długi weekend, zapowiedzieli się goście, którzy chcą zobaczyć Kraków, a Ty nie masz czasu ani pomysłu na wycieczkę? Oni wiedzą, jak to robić: Krakowska Żegluga Pasażerska zabierze Was w podróż inną niż zwykle. Zobaczysz znane krakowskie dzielnice: Kazimierz, Dębniki, Podgórze czy Bielany z innej perspektywy. Do tego ciekawe opowieści kapitana, widoki zapierające dech – i macie świetny przepis na udany weekend w Krakowie. Rejsy – do wyboru - statkiem, gondolą lub katamaranem po Wiśle w królewskim Krakowie, to Aqua Fun. Myślisz, że znasz Kraków tak dobrze, jak własną kieszeń? Tutaj zabiorą Cię w podróż, podczas której odkryjesz coś nowego. Spojrzysz na panoramę miasta od innej strony. Tajemnice i legendy Krakowa poznasz w mniej utarty sposób. Rejsy po Wiśle to relaksujący sposób zwiedzania miasta - bez tłumów i bez kolejek. Można skorzystać także z rejsów nocą – romantyczna noc pod gwiazdami może okazać się wieczorem życia. Majówka 2023. Czas spędzony wśród przyrody da nam wytchnienie Pixabay

Majówka 2023: Niezapomniany wyjazd

Zakochacie się w tym miejscu. Osada Gubałówka na polanie Pająkówka to komfortowy apartament z widokiem na Giewont. Ogromne, panoramiczne okna z sypialni, oferujące chyba najpiękniejszy widok na Polskie Tatry. Doskonała lokalizacja, duże i czyste pokoje, kuchnia z pełnym wyposażeniem, kominek, taras, sauna i jacuzzi - pięknie i przytulnie. Klimat jak z bajki – nie chce się stąd wyjeżdżać.

Chcesz pobyć sam, z wybranymi przyjaciółmi albo wyłącznie ze swoją rodziną? Wynajem domu na wyłączność to jest to. Kasztanowe Zacisze w Jaworzynce to miejsce wymarzone na pełny odpoczynek w komfortowych warunkach. Do dyspozycji gości przygotowano taras, dwie sypialnie, salon oraz kuchnię z doskonałym wyposażeniem, w tym lodówką i zmywarką. Jest wanna z hydromasażem, zapewniająca relaks fizyczny oraz piękne widoki, radujące duszę. Wokół roztacza się ogród, jest grill, jest gdzie zaparkować samochód. Co ważne dla właścicieli czworonogów, można przyjechać ze swoim pupilem.

Zorganizowane kolonie dla dzieci, zielone szkoły, wyjazdy i obozy w Polsce i za granicą: postaw na Jaworzyna Tour! Twoje pociechy wrócą zadowolone, z pięknymi wspomnieniami. Superprogram, wykwalifikowana kadra, rzetelny kontakt z wychowawcą, sprawiają, że i dzieci, i rodzice są usatysfakcjonowani. Miejscówki? Nad morzem, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w górach. Są wyjazdy do Hiszpanii, Włoch, Grecji i Bułgarii - mamy pełen wachlarz wyboru.

Majówkę można spędzić ciekawie również tu; Muzeum Okręgowe w Tarnowie wyróżniają – oprócz ciekawych eksponatów - cudowni przewodnicy, z ogromną wiedzą, bezgranicznym zaangażowaniem i wyjątkową umiejętnością opowiadania historii. Tutaj widać pasję oraz lata zdobywania wiedzy na temat regionu. Historia opowiadana tutaj jest nadal żywa, a kiedy wejdziemy po szklanych schodach na wieżę, zobaczymy widok jedyny w swoim rodzaju. Muzeum Okręgowe w Tarnowie to doskonałe miejsce dla miłośników historii, etnografii i sztuki.

Majówka 2023: Aktywnie!

Jeśli lubisz wodę, umiesz pływać, cieszysz się dobrym zdrowiem i interesujesz się nurkowaniem to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować... zanurkować. Nautica.pl ma propozycję i dla tych, którzy dopiero zaczynają podwodną przygodę, i dla doświadczonych amatorów tego sportu. Prowadzą szkolenia dla nurków na wszystkich poziomach zaawansowania. Możesz wybrać się na pierwszą podwodną wycieczkę, by sprawdzić, czy ten sport jest dla ciebie. Tutaj mają ogromne, wieloletnie doświadczenie. Oferują nurkowe wyprawy, nie tylko do Egiptu czy Chorwacji, ale i na Filipiny czy Malediwy. Chętnie dzielą się wiedzą – wyszkolili już kilka tysięcy nurków.

Kraul to więcej niż szkoła pływania. To centrum sportowo-edukacyjne, zrodzone z miłości do sportu, gdzie każdy znajdzie coś dobrego. Tutaj można się zarazić pasją do aktywności: nauczycie się pływać, wyjedziecie na niezapomniane obozy i wczasy rodzinne, zagracie w tenisa ziemnego, a nawet wkroczycie do fascynującego świata robotyki. Wspaniali instruktorzy dbają, by zajęcia były na wysokim merytorycznie poziomie, ale i o dobrą atmosferę. W Kraulu uczy się przez zabawę i bawi się – ucząc!

Nurkowanie to ich pasja. Dive Factory to znane centrum oraz sklep nurkowy w Krakowie. Organizują kursy nurkowania dla dzieci i dorosłych. Profesjonalni instruktorzy dbają o bezpieczeństwo. Safari nurkowe, wyjazdy stacjonarne, kursy dla początkujących, jak i tych, którzy chcą poszerzać już posiadanie umiejętności – dobrze trafiliście. To jest miejsce, gdzie poznacie piękno podwodnego świata.

Majówka 2023: Niebanalne spotkania

Piękne, klimatyczne wnętrza, dopracowane w każdym szczególe, pyszne jedzenie i urokliwy ogród, w którym przebywanie to czysta przyjemność. Schizofrenia Cafe Klubokawiarnia to także wieczorne koncerty na żywo. Troskliwa obsługa i niezwykła atmosfera sprawiają, że wraca się tu jak do siebie. Widać serce i duszę, włożone w to miejsce, tak przyjazne dla gości.

Szukasz miejsca niebanalnego na spotkanie czy imprezę? Single Scena Music Bar to strzał w dziesiątkę! Rewelacyjne miejsce z muzyką na żywo, z pomysłami i z klasą. Tutaj nie przychodzą przypadkowi goście. To miejsce stworzone z myślą o tych, którzy kochają wydarzenia muzyczne i są otwarci na nowe pomysły. Miejsce z parkietem do tańczenia i świetnym klimatem. Na lody jest zawsze dobra pora. Smaki się zmieniają, a miłość do lodów zostaje... Pexels

Majówka 2023: Co jeszcze? Naturalnie, lody!

Chce się lodów! Na lody jest zawsze dobra pora. Lodziarnia na widoku - lody naturalne to – jak mówią klienci - niebo w gębie! Smaki się zmieniają, a miłość do lodów zostaje… A do tego wspaniała kawa: mocna jest rzeczywiście mocna i aromatyczna. Odkryj dla siebie lodową przygodę. W tym zakątku – na Widoku – jest kremowo, pysznie i naturalnie.

W Lodowej Chatce nawet wybredny smakosz lodów znajdzie coś dla siebie. Kilkanaście smaków – wszystko, czego dusza zapragnie. Przemiła atmosfera i wyśmienity smak sprawiają, że wkrótce zapragniesz tu wrócić. To miejsce nie tylko na majówkę! Wyśmienite lody, godne porcje, miła obsługa – to Good Lood. Świeże składniki, rzemieślnicza produkcja - każdego dnia nowe smaki (mogą być bez cukru, wegańskie i sorbety – także bez laktozy). Jeśli świeci słońce, odwiedź to miejsce, jeśli masz smętny dzień, nie spuszczaj nosa na kwintę, lecz wpadnij tu na lody. Możliwy też dowóz do domu. Majówka 2023. Najważniejsze są: dobre samopoczucie, pozytywne nastawienie i humor Pixabay Na majówkę 2023 niektórzy pojadą na wycieczkę w góry alb do lasu, inni będą korzystać z kilku wolnych dni w mieście, a jeszcze inni spędzą majówkę w... pracy.

Strefa Biznesu - wyjazd na Majówkę dwa razy droższy