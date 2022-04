Majówka 2022. Jak spędzić beztroski weekend

Długi weekend majowy to doskonała okazja na doładowanie baterii. To czas, kiedy możemy zrobić sobie przerwę, żeby poświęcić się temu, co sprawia nam przyjemność.

Majówka 2022 to będzie wymarzony czas Unsplash

Majówka 2022. W domowym zaciszu

Domatorzy pewnie wybiorą słodkie lenistwo, przeglądanie zaległych gazet i czytanie książek. Wyprawy w świat gier i wyobraźni, cisza i spokój - bo wszyscy wyjechali - to jest to!

Miłośnicy i właściciele ogrodów z pewnością będą z pasją krzątać się po swoich areałach. Na wiosnę w ogrodzie jest sporo do zrobienia, ale - jak mawia moja babcia - nic nie cieszy tak, jak widok wschodzącej roślinki, którą własnoręcznie posialiśmy.

Teraz właśnie warto też rozpocząć budowę altanki czy zaplanować i zamówić elementy na nowe kwietniki czy też podjazd do garażu lub chodnik. Kiedy sąsiedzi wrócą z wojaży, zzielenieją z zazdrości!