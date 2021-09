Majka Jeżowska: Zawsze miałam rockową duszę. Darmowy koncert piosenkarki pod klubem Kwadrat

FLESZ - Od października zmiany przy wjeździe do Wielkiej Brytanii

Przyszła na świat w 1960 roku w Nowym Sączu. Choć jej tata był stomatologiem, ona wykazywała od dziecka zainteresowanie muzyką. Dlatego już w podstawówce trafiła do miejscowego domu kultury, gdzie śpiewała w amatorskim zespole. Tam wypatrzył ją ksiądz – i zaprosił do współtworzenia bigbitowych mszy w lokalnym kościele. Młodzież waliła na nie drzwiami i oknami, co sprawiło, że młoda dziewczyna utwierdziła się, że powinna związać swą przyszłość z muzyką.

Tak też zrobiła: po maturze zdała na Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie kształciła wokal pod okiem Krystyny Prońko. Ceniona piosenkarka zaprzyjaźniła się ze swoją podopieczną i wprowadziła ją w świat show-biznesu. Tak Jeżowska poznała Andrzeja Mogielnickiego, który napisał dla niej piosenkę „Reggae o pierwszych wynalazcach”, dzięki której zabłysła na festiwalu w Opolu. To otworzyło dziewczynie drogę na listy przebojów. Jej wokalny talent potwierdziły kolejne hity: „Od rana mam dobry humor” i „Najpiękniejsza w klasie”.