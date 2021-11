Maja Wąsik wicemistrzynią świata w duathlonie. „Wręczenie medali było jak bajka!”

- Stres przed startem był duży, ale wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana. Trener zadbał o wszystko, a ostatni miesiąc przygotowań spowodował, że doskonale wiedziałam co i jak mam robić – opowiada.

Duathlon to dyscyplina, będąca odmianą triathlonu, a składająca się z dwóch biegów (jeden w miejsce pływania) i jazdy na rowerze. Maja jako juniorka startowała na dystansie sprint, mając w pierwszej części do przebiegnięcia 5 km, następnie było do przejechania 20 km na rowerze, a na koniec czekało ją jeszcze 2,5 km biegu.

- Zawody były niesamowite. Pierwszy bieg to troszkę czarowania ze strony rywalek, bo byłam przygotowana na dużo mocniejsze bieganie. W końcówce tego biegu byłam w czołówce wraz z Włoszką i Słowenką – opowiada Maja Wąsik. - W trakcie jazdy na rowerze była współpraca w grupie, ale moment nieuwagi i uciekła nam Słowenka. Na ostatnim etapie biegowym zrozumiałam, że walczę o srebro. Od początku narzuciłam swoje tempo i zdobyłam przewagę, potem trzeba było ją tylko utrzymać na ostatnich 200 metrach. Wręczenie medali było jak bajka!