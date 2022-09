Maja Wąsik nie zwalnia tempa - na koncie krakowianki srebrny medal w duathlonie

Krakowianka, która w ubiegłym roku w tureckiej Alanyi zajęła piątą lokatę w mistrzostwach Europy juniorek w triathlonie, ten rok poświęciła na zbieranie kolejnych doświadczeń międzynarodowych w tej kategorii wiekowej. Wystąpiła w pięciu imprezach Pucharu Europy, mistrzostwach Europy w triathlonie oraz w mistrzostwach świata w aquathlonie, w których zajęła 6. miejsce. Na krajowym podwórku w zawodach rangi mistrzowskiej zdobyła trzy brązowe medale.



Na zakończenie sezonu Maja Wąsik udała się do Bilbao na mistrzostwa Europy juniorów w duathlonie, zdobywając srebrny medal.



- Stres przed startem na pewno był, bo wiedziałam, że jestem przygotowana do walki o czołowe pozycje. Ponadto obawiałam się nieco o moją dyspozycję, gdyż z uwagi na dość długi sezon po drodze złapałam kilka drobnych kontuzji, które wpływały na ciągłość przygotowań do tej imprezy – tłumaczy.