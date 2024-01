Magdalena Pałasz to nowa gwiazda TV. Taka prywatnie jest ekspertka od skoków z TVN i Eurosportu. Góralka z Podhala zachwyca 12.01.2024

Kim jest Magdalena Pałasz?

Mój młodszy brat skakał jako pierwszy. Przyjeżdżał do domu z nagrodami i mu tego zazdrościłam. Pozwolił mi spróbować i tak zaczęłam i tak zostało do dzisiaj - opowiadała w rozmowie ze stacją TVN.

Magdalena Pałasz jest od 2021 roku ekspertką skoków narciarskich w studio telewizyjnym. Można mieć pewność, że wie, o czym mówi, gdyż to ona jako jedna z pierwszych zawodniczek w naszym kraju pisała historię kobiecych skoków narciarskich.

To do niej należy nieoficjalny rekord Polski kobiet w długości skoku. Ustanowiła go w Zakopanem, uzyskując 106 metrów.