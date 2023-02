Magdalena Boczarska w nowym filmie twórców trylogii "365 dni" - "Heaven In Hell". Erotyczny dramat w kinach od 10 lutego Paweł Gzyl

„Heaven In Hell” to nowe dzieło autorów głośnego cyklu „365 dni”. Główną rolę w filmie, który trafi do kin w piątek 10 lutego, zagrała krakowska aktorka Magdalena Boczarska.