"MAD about Hollywood", wystawa w Instytucie Cervantesa

W latach 50. zaczynają pojawiać się w Madrycie pierwsze amerykańskie plany filmowe hollywoodzkich superprodukcji, takich jak Aleksander Wielki (Alexander The Great, 1956) w reżyserii Roberta Rossena czy Duma i namiętność (The Pride and the Passion, 1957) Stanleya Kramera.

Wśród kluczowych motywów owej przeprowadzki kina amerykańskiego do Madrytu znajdziemy różnorodność planów filmowych i naturalnych pejzaży, niskie koszty techniczne i ludzkie (statyści); łatwość uzyskania pozwoleń na kręcenie, a nawet sława samej stolicy, stanowiącej sporą atrakcję dla aktorów i agentów.

"MAD about Hollywood" to projekt, którego twórcy postawili sobie za cel odnalezienie i identyfikację śladów, jakie pozostawili po sobie w Madrycie i okolicach hollywoodzkie aktorki i aktorzy, tacy jak Ava Gardner, Orson Welles, Cary Grant, Elizabeth Taylor czy Marlena Dietrich, którzy w latach 50. i 60. XX wieku nie tylko pracowali, ale i mieszkali w stolicy Hiszpanii, szczególnie po powołaniu tam do życia Studia Filmowego Bronston.