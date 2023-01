Maciej Trifonidis: Pokażemy przez sztukę, że wszyscy jesteśmy bardzo podobni i porównywalnie odczuwamy

- Popularność world music jest światowym fenomenem od czterech dekad. Co sprawia, że chcemy słuchać dźwięków z odległych miejsc na świecie?

- Wydaje mi się, że to ciekawość, podobnie jak z podróżowaniem. Szukamy nowych miejsc, kolorów, obrazów, przeżyć. Podobnie jest z muzyką. Szukamy nowych - innych dźwięków. Ciekawi nas to, co egzotyczne. Oczywiście dzisiejszy świat, technologie i postęp, pozwalają nam podróżować „zdalnie”. Mamy ogromne zasoby muzyki dostępnej w internecie. Artyści, jeżdżąc po całym świecie, zdobywają nowe doświadczenia, poznają innych twórców, grają razem i potem przekładają to na swoją twórczość. Powstają nowe trendy i style. Wszyscy przemieszczamy się po świecie, a kultury się przenikają. Taki jest teraz świat, taki też był kiedyś, choć działo się to dużo wolniej. Podobnie jest z kuchnią. Mamy możliwość delektować się specjałami z całego świata, jest mnóstwo takich restauracji i to jest wspaniałe. Ludzie wędrują po świecie, osiedlają się np. u nas w kraju i przywożą ze sobą swoją muzykę, sztukę. Poznajemy się, integrujemy i uczymy od siebie. W moim przypadku, zamiłowanie do muzyki etnicznej wynika z tego jak spędziłem dzieciństwo. Mam pochodzenie polsko-greckie, wychowałem się w Libii, a moimi sąsiadami byli obywatele Turcji, Pakistanu, Indii, Bangladeszu, Korei, Wietnamu, Algierii, Tunezji i Sudanu. Patrzyłem, chłonąłem, słuchałem i tak mi zostało. Uwielbiam muzykę całego świata.