Maciej Stuhr powraca w trzecim sezonie popularnego serialu "Belfer"

Belfer - Paweł Zawadzki wraca w rodzinne strony, do nadmorskiego Małomorza, gdzie nadal mieszka jego ojciec. Podejmuje pracę w lokalnym liceum. Podczas rejsu dla młodzieży, organizowanego przez ojca Pawła, dochodzi do tragicznego wydarzenia z udziałem jednego z uczniów. Uwikłany w sprawę Belfer rozpoczyna śledztwo na własną rękę, odkrywając też nieznane mu wcześniej fakty związane z przeszłością swoich bliskich.

W drugim sezonie, który swoją premierę miał rok później, Belfer zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we Wrocławiu. Już wydarzenia pierwszych kilku dni w nowej szkole wywołują w nim wstrząs. W liceum dochodzi do tragedii.