Maciej Stuhr ponownie wcieli się w nauczyciela-detektywa. Trzeci sezon serialu "Belfer" w Canal+ wraz z początkiem nowego roku szkolnego

Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr) po wyjściu z więzienia wraca do rodzinnego, malowniczego Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec, były oficer marynarki Bogdan Zawadzki, zwany Kapitanem (Jacek Koman). Zaczyna pracę w lokalnym liceum, dostając pod opiekę klasę maturzystów. Kiedy podczas rejsu, w który obaj zabierają grupę nastolatków, z pokładu znika jeden z uczniów – buntownik i outsider Kacper Krynicki (Michael Zieliński) – lokalna policja rozpoczyna najtrudniejsze w historii miasteczka śledztwo. Podkomisarz Ewa Krawiec (Roma Gąsiorowska) szybko orientuje się, że nie może być tu mowy o samobójczym utonięciu, a ze sprawą może być związany właściwie każdy z otoczenia chłopaka i to zarówno klasowych kumpli, jak i kręgu dorosłych.

Pierwszy sezon "Belfra", który miał premierę w 2015 roku, bardzo wysoko postawił poprzeczkę wszystkim kolejnym polskim produkcjom kryminalnym. Z miejsca stał się hitem pod względem oglądalności, wybitnych recenzji, festiwalowych nagród oraz motorem do ogólnopolskiej dyskusji o tym, kto tak naprawdę zabił Joannę Walewską. Wszyscy też zgodnie stwierdzili, że takiego nauczyciela jak polonista z Dobrowic — Paweł Zawadzki — każdy chciałby mieć. Teraz po wielu latach "Belfer" powraca, w stylu, za który wszyscy go pokochali. A Maciej Stuhr w tytułowej roli jest jak wytrawne wino. Z biegiem czasu smakuje tylko lepiej.

"Belfer — Ostatnia lekcja" to historia, która oprócz mocnego kryminalnego wątku pokazuje też relacje grupy dorastających dzieciaków, muszących zmierzyć się u progu dorosłości z sytuacją, która ich przerasta. Żyjący w swoim świecie, do którego nie chcą dopuszczać dorosłych, w tym i Belfra, młodzi ludzie targani są coraz większym strachem i wątpliwościami. A to, co stało się z Kacprem to dla nich prawdziwa lekcja życia. Zaginięcie chłopaka uruchamia też w małej hermetycznej społeczności lawinę zdarzeń, które od wielu bohaterów będą wymagały rozliczenia się z przeszłością.