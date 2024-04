Maciej Musiał, trener Hutnika Kraków: Sędzia wypaczył wynik meczu w Chojnicach

Na podstawie informacji, jakie zaraz po meczu znalazły się w moim telefonie, a były to opinie wielu ludzi, także takich, którzy rzeczywiście znają się na tym, co robi pan Jenda, mogę powiedzieć, że on nas skrzywdził. I mam ogromne pretensje, że do tego doszło – stwierdził Maciej Musiał.

"Odczekałem chwilę, ale emocje nie opadają, co nas sędzia dziś przekręcił to nieprawdopodobne. A boczny w tym czasie to chyba był w salonie Peugeot parafrazując reklamę. Ciekawy jestem, jakie oceny dostał sędzia za ten mecz. Dla drużyny ogromne brawa, dla sędziów czerwona kartka" – napisał Artur Trębacz na swoim koncie w portalu X (pisownia oryginalna).

Po ostatnim gwizdku trener Hutnika też był ogromnie zdenerwowany. Gdy kilkadziesiąt minut później dotarł do sali konferencyjnej na stadionie Chojniczanki, był już o wiele spokojniejszy.

- Mam odczucie ogromnego niedosytu po tym spotkaniu – stwierdził Maciej Musiał. - Uważam, że to było dobre widowisko na poziomie drugiej ligi, bardzo dużo się w nim działo. Zagraliśmy naprawdę dobre zawody. Długo mieliśmy kontrolę nad meczem, pierwsze dwadzieścia minut w naszym wykonaniu, do straconej bramki, było bardzo dobre. Graliśmy tak, jak oczekuję od zespołu, czyli bardzo odważnie, z dużą pewnością siebie. I tak naprawdę pretensję mogę mieć tylko o jedną rzecz – o to, że byliśmy nieskuteczni. Bo mieliśmy kilka sytuacji, w tym sam na sam z bramkarzem i trafienie w słupek. Powinniśmy wyjść na dwubramkowe prowadzenie, żeby ten mecz „zamknąć”. Oczywiście Chojniczanka też była groźna, stwarzała sobie sytuacje do zdobycia goli, ale w moim przekonaniu byliśmy zespołem bardziej konkretnym i powinniśmy wywieźć stąd trzy punkty.