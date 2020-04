Maciej Kruczek, kapitan hokejowej Cracovii: Być może trzeba będzie pójść do innej pracy

Myślę, że w półfinale zagraliśmy bardzo dobrze, nie liczono na to, że awansujemy, ale się udało. W finale byli trudni przeciwnicy, ale powalczyliśmy. W jednym meczu szczególnie zawaliliśmy sprawę (z Nottingham Panthers Cracovia wygrywała 3:0, by przegrać 3:4 – przyp.), „siadła” nam psychika. Wstydu nie było. Jakąś naukę z tego wynieśliśmy i na pewno nam to pomoże w przyszłości.

A pan ma nadzieję pograć jeszcze w kadrze?

Oczywiście, jak tylko zdrowie pozwoli i umiejętności będą takie same jak dotychczas. Wszystko zależy od koncepcji trenera.

Jak pan sobie teraz radzi?

Czekam na ustanie epidemii. Nie wiadomo, kiedy się to wszystko skończy. Możemy zacząć w lipcu bądź sierpniu, a co robić do tego czasu? To jest nasz zawód, a nie będziemy dostawać pieniędzy, bo nie gramy. A gdy wreszcie zaczniemy, to wypłaty będą dopiero po miesiącu, we wrześniu, październiku? Gdy się to będzie przeciągać, to trzeba będzie pójść do pracy, mam rodzinę, dzieci. Koledzy próbują trzymać formę i siedzieć w domu. Ale ile można pracować nad siłą? Trzeba być odpowiedzialnym i przetrwać trudny czas.