Lwowskie dzieła znalazły schronienie na Wawelu. Niezwykła wystawa arcydzieł rzeźby rokokowej

- Pokazujemy mało znane arcydzieła sztuki XVIII wieku wielonarodowej Rzeczpospolitej, są to, pochodzące z kościoła parafialnego w Hodowicy pod Lwowem, rzeźby autorstwa Johanna Georga Pinsla i jego współpracowników. To prawdziwy fenomen w sztuce XVIII wieku w Europie Środkowej, który trudno porównywać z jakimkolwiek innym zjawiskiem w sztuce europejskiej, ponieważ przewyższa on osiągnięcia sztuki francuskiej, południowoniemieckiej czy włoskiej w zakresie rzeźby – wyjaśnia Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.