Luxtorpeda przyjedzie do Krakowa. Rockowa grupa wystąpi 28 października w Hype Parku

Kiedy w 2010 roku na polskiej scenie rockowej pojawiła się Luxtorpeda, mówiło się o narodzinach supergrupy. Na jej czele stanął bowiem gitarzysta Robert „Litza” Friedrich, znany z takich formacji, jak 2TM2,3, Arka Noego czy Acid Drinkers. Zaprosił on do współpracy rapera z projektu 52 Dębiec – Przemysława „Hansa” Frencela. Towarzyszyli im gitarzysta Robert Drężek, basista Krzysztof Kmiecik i perkusista Tomasz Krzyżaniak, którzy współpracowali wówczas z Armią i Turbo.

Już debiutancki album grupy okazał się dużym sukcesem. Przyniósł on energetyczną, ale melodyjną muzykę, oscylującą wokół stoner rocka, wykonywanego przez takie amerykańskie zespoły, jak Queens Of The Stone Age czy Kyuss. Luxtorpeda świetnie sprawdzała się też na koncertach, przyciągając na nie młodych słuchaczy nie tylko efektowną muzyką, ale również tekstami niosącymi pozytywne przesłanie.