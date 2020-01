Łukasz Sosin po powrocie z Cypru do Krakowa: Czuję się spełnionym piłkarzem

Wcześniej, w 1996 roku był pan wypożyczony najpierw do Kalwarianki, a potem do Cracovii, w której w sezonie 1996/1997 w 25 meczach strzelił pan zaledwie trzy bramki…

Tak, do 21. roku życia grałem jako stoper. Zmianę pozycji na boisku wymusiła sytuacja w Hutniku. W 1998 roku roku na początku rozgrywek drugiej ligi Andrzej Białek doznał kontuzji, zerwał wiązadła. Brakowało nam napastnika. Grałem wtedy jako prawy obrońca; miałem na koncie trzy bramki. Trener Bogusław Hajdas powiedział mi, że będę teraz grał jako napastnik. Oczywiście koledzy w szatni odebrali to śmiechem, ale ja w następnym meczu strzeliłem chyba trzy gole i w tym samym sezonie zostałem królem strzelców grupy wschodniej z 17 bramkami na koncie.

Bardzo dużo się nauczyłem od Frankowskiego i Żurawskiego. Trenowałem razem z nimi, podpatrywałem, jak się ustawiali na boisku. Tomek parę razy mówił mi: „Po co ty tam biegniesz? Zobacz, piłka sama trafi do ciebie”. Więcej się nauczyłem właśnie od niego – między innymi ustawiania się w polu karnym. Na palcach jednej ręki mogę wskazać na bramki, które strzeliłem spoza „szesnastki”. Ja umiałem się znaleźć w polu karnym. Największą satysfakcję miałem wtedy, gdy wiedziałem sekundę wcześniej – a to dużo w trakcie gry – że za chwilę zdobędę gola.

- Nie. Pięć. Tak mam w moich statystykach. Pamiętam, że grałem z Łukaszem Kubikiem w środku pomocy. Potem wróciłem do Hutnika. W 1999 roku wykupiła mnie Wisła i od razu wypożyczyła do Odry Wodzisław Śląski, w której w ekstraklasie strzeliłem 10 bramek, w tym jedną właśnie Wiśle.

Gdy wychodziliśmy na drugą połowę meczu, podszedł do mnie Marek Zając i powiedział: „Łukasz, oni są do ogrania”. Czuł, że tak może być. I tak się stało. A trener Lenczyk to dla mnie wzorowy szkoleniowiec. Pod jego wodzą w półfinale Pucharu Ligi z Amicą Wronki zagrałem jako… prawy obrońca. W pierwszym meczu wygraliśmy 2:0, potem pojechaliśmy do Wronek. Wieczorem w hotelu przyszedł do mnie do pokoju i powiedział: „Jesteś napastnikiem, ale zagrasz na prawej obronie, bo zasłużyłeś na to”. Wystawił mnie na Tomasza Dawidowskiego. Doceniał mnie. Wtedy w rewanżu z Realem też mi dał szanse gry, podobnie jak Grzegorzowi Nicińskiemu i Kelechiemu Iheanacho.

Mieliśmy wtedy jedną groźną sytuację. Arek Głowacki, który mocno mnie poobijał, doznał kontuzji i zszedł na około 30 sekund z boiska. I wtedy, kiedy go nie było na murawie, udało mi się strzelić bramkę po rzucie rożnym. W rewanżu znowu podpadłem, gdyż także zdobyłem gola, tym razem z rzutu karnego. To odbiło się potem na mojej sytuacji w krakowskim klubie. Wisła walczyła wtedy o mistrzostwo. Właściciel Wisły Bogusław Cupiał miał prawo do tego, żeby się na mnie zdenerwować, choć ja jako zawodnik Odry chciał się pokazać i wrócić do Krakowa. Moje losy tak się jednak potoczyły, że musiałem odejść z Wisły.

W sezonie 2001/2002 znowu był pan wypożyczony do Odry. Tym razem w 23 spotkaniach zdobył Pan 12 goli, w tym dwa grając przeciwko Wiśle: najpierw zwycięską na 1:0 w Wodzisławiu Śląskim, a potem wyrównującą na 1:1 Krakowie, przyczyniając się do pozbawienia „Białej Gwiazdy” szansy na obronę tytułu…

W kwietniowym, ćwierćfinałowym meczu Pucharu Polski z Legią Warszawa po faulu Jacka Magiery źle upadłem i wybiłem sobie bark. Nie grałem do końca sezonu. Po powrocie do krakowskiego klubu zostałem przesunięty do rezerw. Dostałem też informację, że w Wiśle już nie zagram właśnie dlatego, że strzelałem jej bramki. Znalazłem się na liście transferowej razem dziesięcioma innymi piłkarzami. Prawie wszystkie zespoły z ekstraklasy - między innymi Odra, Polonia Warszawa, Górnik Zabrze i Zagłębie Lubin - chciały mnie wypożyczyć, ale nie stać je było na wykupienie mnie. Wiedziałem, że mogę być wypożyczany co roku, jednak nigdy nie zagram w Wiśle, mając z nią podpisany pięcioletni kontrakt.

Byłem na obozie Karpat, ale z tego co wiem, oba kluby nie doszły do porozumienia. Podobnie było z ofertą Yonikosu, który proponował wypożyczenie mnie. Byłem też, o co wyprosiłem w Wiśle, na testach w Torpedo Moskwa, bo to była ciekawa oferta, ale zmienił się tam trener i temat upadł. O zainteresowaniu mną przez Lokomotiw Moskwa dowiedziałem się tylko z gazet, ale nie było to nic konkretnego. Obiła mi się też o uszy informacja o tym, że interesuje się mną APOEL Nikozja. Przebywałem również na testach w St Pauli, które awansowało do Bundesligi. Pytał się o mnie także turecki klub Elazigspor. Tych ofert było bardzo dużo.

Ostatecznie znalazł się pan na Cyprze, ale nie w APOEL-u, ale w Apollonie Limassol…

To był jedyny klub, który się zgłosił i mógł mnie wykupić. Zaoferował mi trzyletni kontrakt i dwa razy lepsze warunki, niż miałem w Wiśle. A po trzech latach mogłem wrócić do Polski i sam wybrać sobie nowy klub. Tylko przedstawiciele Apollonu przylecieli mnie obserwować. Byli bodaj na meczu Odra – GKS Katowice, a potem przyjechali do mnie na prywatne rozmowy, czyli pokazali, że są mną naprawdę zainteresowani.