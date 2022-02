Łukasz Maciejewski zaprasza do Teatru Łaźnia Nowa na Akademię Filmu Polskiego. W programie projekcje i spotkania z artystami

Program Akademii Filmu Polskiego:

17.02.2022, godz. 19

"Bo we mnie jest seks", reż. Katarzyna Klimkiewicz

Warszawa, lata 60. Przed ekranami czarno-białych odbiorników zasiadają miliony Polaków. I nagle ktoś przykuwa ich wzrok. To Kalina Jędrusik (Maria Dębska) – zjawiskowa aktorka i piosenkarka, która wnosi koloryt do bezbarwnej rzeczywistości. Kusi wdziękiem i seksapilem. Elektryzuje panów i oburza panie. Oto pierwsza seksbomba PRL-u, zwana polską Marilyn Monroe. „Bo we mnie jest seks” to ważny fragment z życia Kaliny Jędrusik, o której śmiało można powiedzieć, że jest największą ikoną polskiej popkultury. To historia wzlotów i upadków jej zawrotnej kariery. Wydarzeniom z życia Jędrusik towarzyszy atmosfera szalonej zabawy środowiska ówczesnej śmietanki towarzyskiej.

Przed seansem odbędzie się spotkanie z Bartłomiejem Kotschedoffem, odtwórcą roli Ryszarda Molskiego.