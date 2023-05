Luis Fernandez z Wisły Kraków królem strzelców? Trwa zażarta walka o koronę na zapleczu ekstraklasy 23.05.2023

Fernandez z Wisły królem strzelców?

Czubak ma obecnie 21 goli i wyprzedza Fernandeza o jedną bramkę. Hiszpan jednak w ostatnich meczach strzelał jak na zawołanie i w niedzielnym meczu z Zagłębiem Sosnowiec powinien powiększyć swój dorobek. Do rozegrania pozostał Wiśle także mecz w Łęcznej oraz, jeśli nie uzyska bezpośredniego awansu, spotkania barażowe.

Inni piłkarze z małopolskich drużyn są daleko z tyłu. Najlepsi z nich: Piotr Mroziński z Puszczy Niepołomice, Tomas Poznar z Bruk-Betu Termaliki Niecieczy i Angel Rodado z Wisły zdobyli po osiem goli. Ich dorobek należy jednak oceniać w zupełnie inny sposób. Mroziński to przecież obrońca, a Poznar i Rodado do rasowi strzelcy. Hiszpan przychodził do linii ataku "Białej Gwiazdy" jako jej "zbawca", który miał swoimi trafieniami wprowadzić krakowian do ekstraklasy. Długo szło mu to jak po grudzie, ale w ostatnim meczu w Bielsku-Białej godnie zastąpił Fernandeza, pokazując cały swój kunszt.