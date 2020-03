Ludzie wyszli z domów. Spacery pod nadzorem policji [ZDJĘCIA]

W sobotę wielu spacerujących było na bulwarach wiślanych pod Wawelem. Niektórzy dokarmiali łabędzie. Sporo osób zdecydowało się także na spacer wokół Błoń. W obu miejscach można było spotkać biegaczy, a jeszcze więcej rowerzystów. Krakowianie, którzy zdecydowali się wyjść, mimo wytycznych by pozostać w domu, chodzili jednak zgodnie z zaleceniami, a więc najwyżej dwójkami albo w gronie rodziny. Tego, by nie dochodziło do zgromadzeń pilnowały patrole policji. Pojedyncze osoby można było natomiast spotkać na Rynku Głównym, tam było sporo rowerzystów.

Przypomnijmy, że wytyczne są takie, by wyjścia z domu i spacery ograniczyć do minimum.