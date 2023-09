Ludzie nauki apelują do społeczności akademickiej w Polsce o wzięcie udział w wyborach

Apel jest kierowany zarówno do badaczy, pracowników uczelni, jak i do studentów

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaapelowała do członków społeczności akademickiej w Polsce - zarówno badaczy, nauczycieli akademickich, pracowników administracji, jak i studentów - o wzięcie udziału w zbliżających wyborach do Sejmu i Senatu. "Udział w procesie wyborczym jest szansą wyrażenia aspiracji cywilizacyjnych rozwijającej się Polski, w której nauka i edukacja odgrywać będą kluczową rolę. Bądźmy przykładem obywatelskiego zaangażowania dla wszystkich współobywateli pragnących postępu i rozwoju" - czytamy w opublikowanym apelu.

Autorzy apelu zachęcają do udziału w nadchodzących wyborach i do oddania ważnego głosu. Podkreślają w nim m.in.: "My, ludzie nauki, przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa, gospodarki i kultury. Decyzje podejmowane na szczeblu parlamentarnym mają znaczący wpływ na warunki pracy, finansowanie badań, innowacje oraz na jakość całego procesu edukacji. Państwa udział w wyborach to nie tylko wybór przedstawicieli, ale również możliwość wskazania priorytetów, jakie chcielibyśmy wprowadzić". Apel Rady jednogłośnie poparła również Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

A oto pełna treść apelu:

Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do członków społeczności akademickiej w Polsce z dnia 13 września 2023 r. Przed nami wybory parlamentarne, moment istotny dla naszej demokracji oraz dla przyszłości nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Nasz udział w wyborach jest nie tylko wyrazem obywatelskiej odpowiedzialności, lecz także sposobem wpływania na kształt spraw zasadniczych. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu i do oddania ważnego głosu.

My, ludzie nauki, przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa, gospodarki i kultury. Decyzje podejmowane na szczeblu parlamentarnym mają znaczący wpływ na warunki pracy, finansowanie badań, innowacje oraz na jakość całego procesu edukacji. Państwa udział w wyborach to nie tylko wybór przedstawicieli, ale również możliwość wskazania priorytetów, jakie chcielibyśmy wprowadzić. Niezależnie od tego, czy jesteśmy nauczycielami akademickimi, badaczami, doktorantami, pracownikami administracji i służb wspomagających instytucje nauki i edukacji, czy też wciąż zdobywającymi wiedzę i umiejętności studentami, dzięki udziałowi w wyborach nasz głos ma znaczenie dla decyzji podejmowanych na poziomie parlamentarnym i rządowym. Pragniemy podkreślić, że głosy wyborcze oddziałują na kształtowanie ogólnych kierunków rozwoju naszego kraju. Udział w procesie wyborczym jest szansą wyrażenia aspiracji cywilizacyjnych rozwijającej się Polski, w której nauka i edukacja odgrywać będą kluczową rolę.

Bądźmy przykładem obywatelskiego zaangażowania dla wszystkich współobywateli pragnących postępu i rozwoju.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marcin Pałys

