"Ludzie" Macieja Ślesickiego i Filipa Hilleslanda to pierwszy polski pełnometrażowy film fabularny o agresji Rosji na Ukrainę

Niewidoma dziewczynka, która zostaje opiekunką grupy sierot. Lekarka, która staje przed ogromnym dylematem moralnym. Nastolatka, która za wszelką cenę usiłuje ocalić swoją malutką siostrę. Starsza kobieta, która traci męża. Matka, która rusza na front, by odnaleźć syna. Ania, Olena, Nastya, Lyuba i Maria – pięć z pozoru zwykłych kobiet, które wojna zmusiła do heroizmu i nieplanowanego bohaterstwa.

Ich przeplatające się losy składają się w symboliczną opowieść o miłości, poświęceniu i człowieczeństwie. „Ludzie” to wstrząsający, poruszający do głębi i chwytający za serce film inspirowany prawdziwymi relacjami z ogarniętej wojną Ukrainy. To przerażający obraz pożogi wojennej i rosyjskiego najeźdźcy, widziany oczami ukraińskich kobiet, które aby ocalić siebie i najbliższych, zmuszone zostały, by działać.