Loty z Krakowa do Paryża z Air France na lotnisko de Gaulle’a cztery razy w tygodniu od marca 2022. W wakacje czeka nas boom na podróże? Zbigniew Bartuś

Linie lotnicze Air France wracają do Krakowa z niezwykle popularnym połączeniem z Kraków Airport do Paryża – na lotnisko Charlesa de Gaulle’a. Od 28 marca 2022, czyli na początek sezonu Lato 2022, będzie pasażerowie będą mogli polecieć do stolicy Francji cztery razy w tygodniu, w poniedziałki, środy, piątki i soboty.