LOTTO: Wyniki Lotto 15.01.22. Sprawdź wyniki lotto z 15 STYCZNIA Losowanie Lotto (Lotto, Lotto Plus)

Wyniki Lotto 15.01.22 [WYNIKI LOSOWANIA LOTTO 15 STYCZNIA, LOTTO PLUS]

Lotto jest grą kumulacyjną. Oznacza to, że jeśli w danym losowaniu nie padnie „szóstka”, to pula na najwyższe wygrane przechodzi na następne losowanie. Im więcej zawartych zakładów, tym większa pula na wygrane.

Wyniki Lotto: "Jeśli ktoś raz wygra, to przeważnie wraca"

Trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty - ponad połowa Polaków przyznaje, że z wypiekami na twarzy sprawdza kupony najpopularniejszej z gier Totalizatora Sportowego, czyli Lotto. Inwestując 3 zł, jeśli trafią „trójkę”, wygrywają gwarantowane 24 zł. Za „czwórkę” - średnio 170 zł, za „piątkę” - 5 tys. Magiczna „szóstka”, która pada w Małopolsce średnio co dwa miesiące, to od dwóch do nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Do tego dochodzą m.in. „ekstrapensja” i popularne zdrapki.