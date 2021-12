LOTTO: Wyniki Lotto 07.12.21. Sprawdź wyniki lotto z 7 GRUDNIA Losowanie Lotto (Lotto, Lotto Plus)

MULTI MULTI - wyniki 07.12.21: 46, 62, 15, 8, 5, 4, 64, 66, 29, 74, 34, 48, 6, 7, 3, 39, 43, 80, 71, 49 - jest plusem71, 78, 79

Wyniki Lotto 07.12.21 [WYNIKI LOSOWANIA LOTTO, LOTTO PLUS]

Przypomnijmy, że w maju 2016 została rozbita rekordowa kumulacja. Gracze z Krakowa, Sosnowca i Zamościa wygrali po 19 268 238,40 zł! Rozbita 7 maja kumulacja narastała od 10 kwietnia. W puli na "szóstki" uzbierało się ponad 57,8 mln zł. W poprzedniej rekordowej kumulacji z września 2011 r. było to ponad 56,1 mln zł.

Wyniki Lotto. Im więcej zawartych zakładów, tym większa pula na wygrane

Lotto jest grą kumulacyjną. Oznacza to, że jeśli w danym losowaniu nie padnie „szóstka”, to pula na najwyższe wygrane przechodzi na następne losowanie. Im więcej zawartych zakładów, tym większa pula na wygrane.

Wyniki Lotto: "Jeśli ktoś raz wygra, to przeważnie wraca"

Trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty - ponad połowa Polaków przyznaje, że z wypiekami na twarzy sprawdza kupony najpopularniejszej z gier Totalizatora Sportowego, czyli Lotto. Inwestując 3 zł, jeśli trafią „trójkę”, wygrywają gwarantowane 24 zł. Za „czwórkę” - średnio 170 zł, za „piątkę” - 5 tys. Magiczna „szóstka”, która pada w Małopolsce średnio co dwa miesiące, to od dwóch do nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Do tego dochodzą m.in. „ekstrapensja” i popularne zdrapki.

-

> Jeśli ktoś raz wygra, to przeważnie wraca. Kojarzymy kilkanaście osób, które grają hazardowo. Zdarzało się, że przy większych wygranych w podziękowaniu przynosili czekoladki

- mówi pani Renata, która pracuje w punkcie razem z koleżanką.

Wyniki Lotto: Najwyższa krakowska wygrana to ponad 23 mln zł

Najwyższa krakowska wygrana, ponad 23 mln, padła w 2012 roku w sklepie przy ul. Ugorek 10. Szczęśliwiec zainwestował 9 zł i samodzielnie wytypował cyfry. W maju 2016 rekordową kumulację w Lotto zatrzymało trzech Graczy: z Krakowa, Sosnowca i Zamościa. Każdy z nich wygrał po 19 268 238,40 zł. Szczęście graczowi przyniósł punkt LOTTO przy ul. Skotnickiej 78. Lottomilioner zagrał typując własne liczby.

W ciągu ostatnich 20 lat w mieście pojawiło się w ten sposób aż 43 milionerów, choć nie znaczy to, że wygrywali tylko krakowianie.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.50. Możemy je oglądać na antenie TVP 3 oraz na www.lotto.pl.

Małopolska mapa szczęścia. Szczęściarzy mamy u nas coraz więcej

07.12.21