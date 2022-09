Lotnisko w Krakowie znów blisko rekordu liczby obsłużonych pasażerów. Bardzo udany sezon wakacyjny i nadzieja na dobrą przyszłość

Wstępne podsumowania obecnego sezonu wakacyjnego wskazują na bardzo dynamiczny powrót pasażerów złaknionych podróży i wypoczynku w znanych światowych kurortach. Bardzo wielu z nich wybrało transport lotniczy z Krakowa do takich miejsc, jak Alicante, Porto, Lizbona, Barcelona, Ateny, Malaga, Dubrownik czy Burgas. A to przecież jeszcze nie koniec sezonu.

- Wrzesień i październik pozostają tradycyjnie atrakcyjnym okresem odpoczynku, poza szczytem sezonu wakacyjnego nadal można skorzystać z bogatej oferty letniej siatki połączeń i udać się do miejsc, gdzie słońce wciąż świeci bardzo mocno

– komentuje Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport. Wyraża przy tym nadzieję, że stale przybywać będzie także turystów przybywających drogą lotniczą do Krakowa i Małopolski, ponieważ takie odwiedziny miały zawsze duży wpływ na rozwój gospodarczy miasta i regionu.

Co więcej, linie lotnicze otwierają we wrześniu i październiku nowe połaczenia, np. Wizz Airem można polecieć do Lyonu.