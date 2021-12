Lotnisko w Krakowie wraca do normalności. Mimo trwającej pandemii odnotowało w listopadzie kolejny wzrost liczby obsłużonych pasażerów

- Obserwujemy powolny, ale konsekwentny wzrost natężenia ruchu lotniczego w Kraków Airport. To daje nadzieję na szybszy rozwój gospodarczy naszego regionu, z którym rozwój lotniska jest ściśle powiązany

– komentuje Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Przyznaje, że nadchodzący okres świąteczny z jednej strony wiązał się zawsze z ożywionym ruchem na krakowskim lotnisku, ale z drugiej - czwarta fala pandemii i pojawianie się w świecie nowych, nie do końca rozpoznanych, mutacji koronawirusa, każe wzmóc czujność i dbałość o bezpieczeństwo. Dla władz i personelu Kraków Airport jest to absolutny priorytet, wiele jednak zależy także od zachowań samych pasażerów, a przede wszystkim – ścisłego przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych. A te w poszczególnych krajach zmieniają się znów bardzo dynamicznie.

- Przed nami niezwykły czas, gdy często po wielu miesiącach rozłąki rodziny znowu będą mogły się przywitać na krakowskim lotnisku. Jest to jednak także czas wyzwań dla podróżujących. Wszyscy winni bacznie obserwować zmieniające się zasady sanitarne i wjazdowe w poszczególnych krajach. Większość pasażerów Kraków Airport jest znakomicie przygotowana do podróży. Pragnę im za to z serca podziękować w imieniu całej załogi naszego lotniska