Lotnisko w Krakowie: imponujący wzrost liczby obsłużonych pasażerów w trudnych czasach. Trwa odbudowa siatki połączeń. Dokąd polecimy latem?

- Marzec był dla krakowskiego lotniska czasem dynamicznej odbudowy ruchu. Pasażerowie chętnie korzystali z oferowanych połączeń z i do Krakowa, a zmiany zasad sanitarnych, wprowadzone w ostatnim tygodniu w związku z wygasaniem fali pandemii, dodatkowo zachęcają do podróżowania

Nowa siatka połączeń lotniska w Krakowie-Balicach na LATO 2022

Napaść Rosji na Ukrainę i przedłużająca się wojna doprowadziły do zamrożenia w marcu lotów z całej Europy Zachodniej i Centralnej, w tym Polski, na wschód. Niebo nad Ukrainą oraz Rosją jest zamknięte, co komplikuje także podróże do Azji. Mimo to przewoźnicy bazowi oraz współpracujący z Kraków Airport przygotowali na sezon letni bardzo atrakcyjną siatkę połączeń, niejako rekompensując brak lotów do Ukrainy i Rosji bogatą ofertą na innych, często nowych, trasach. Do Krakowa wraca też wiele połączeń popularnych przed pandemią.