Lotnisko w Balicach odrabia straty po pandemii. W listopadzie prawie 600 tysięcy pasażerów (BCA)

O 30 procent więcej pasażerów skorzystało w listopadzie tego roku z usług krakowskiego lotniska w stosunku do listopada 2021 roku. To 596 037 pasażerów. W stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 - przed pandemią jest jeszcze o 13 procent mniej, ale straty są wyraźnie odrabiane. Łącznie od początku 2022 roku obsłużono 6 771 766 pasażerów.