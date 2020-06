LOT uruchamia nowe wakacyjne połączenia z Krakowa

Pod hasłem "#LOTnaWakacje" Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły letnią siatkę połączeń. W lipcu i sierpniu pasażerowie będą mogli udać się na urlop do 36 najbardziej popularnych europejskich kurortów, oferowanych z dziesięciu krajowych portów lotniczych. Bilety na wakacyjne rejsy LOT-u dostępne są w atrakcyjnych cenach – już od 99 PLN. Wśród nowych, wakacyjnych połączeń są loty z Krakowa w 10 nowych kierunkach.

Chorwacja, Hiszpania, Włochy, Malta, Bułgaria, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia, Cypr, Albania czy wyspy Santorini, Kos, Korfu i Kreta to tylko wybrane kierunki, dostępne od 3 lipca w letniej ofercie LOT-u. - Jak co roku polski przewoźnik wychodzi naprzeciw wakacyjnym planom Polaków i uruchamia 130 nowych połączeń do 36 najbardziej popularnych europejskich lokalizacji urlopowych. Wszystkie rejsy są bezpośrednie i dostępne z lotnisk w całej Polsce - informują PLL LOT. Z Kraków Airport w Balicach uruchamiane są wakacyjne połączenia w 10 nowych kierunkach: do Rzymu-Fiumicino i lotniska Kalamata, do Barcelony, Zadaru, Chanii, Dubrownika, Salonik i na wyspy Santorini, Korfu, Zakynthos. - #LOTnaWakacje to nie tylko możliwość elastycznego planowania wypoczynku w ulubionych wakacyjnych kurortach, ale też wygoda dla pasażerów. Bezpośrednie połączenia wakacyjne LOT-u oferowane będą zarówno z lotnisk obsługujących dotychczas wznowione rejsy międzynarodowe, czyli z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina i Rzeszowa, jak i z trzech nowych portów lotniczych – Bydgoszczy, Katowic i Lublina - podkreślają w PLL LOT.

Pełna siatka rejsów #LOTnaWakacje dostępna jest z Warszawy. Pasażerowie mają możliwość skorzystać z lotów na lotniska Santoryn, Palma de Mallorca, Kalamata, Kawala i Ochryda, do Rzymu-Fiumicino, Alicante, Malagi, Aten, Barcelony, Burgas, Chanii, Katanii, Dubrownika, Heraklionu, Larnaki, Nicei, Rijeki, Rimini, Salonik, Skopije, Splitu, Tbilisi, Podgoricy, Tirany, Tivatu, Warny, Wenecji, Zadaru, na Maltę, Sardynię oraz na wyspy Korfu, Skiathos, Kos, Rodos i Zakynthos. Porty regionalne będą obsługiwały wybrane połączenia: z Bydgoszczy pasażerowie polecą do Zadaru i na wyspę Zakynthos;

z Gdańska do Barcelony, Salonik, Dubrownika, Splitu, Zadaru, Burgas, Chanii, Tirany, na lotniska Rzym-Fiumicino i Kawala oraz wyspy Rodos i Korfu;

Katowic-Pyrzowic do Salonik, Chanii, Heraklionu, Burgas, Splitu, Tirany, Palma de Mallorca i na wyspy Kos, Rodos oraz Zakynthos;

Krakowa do Rzymu-Fiumicino i lotniska Kalamata, do Barcelony, Zadaru, Chanii, Dubrownika, Salonik i na wyspy Santorini, Korfu, Zakynthos;

Lublina do Splitu i na wyspę Korfu;

Poznania do Rzymu-Fiumicino, Kawala, Barcelony, Burgas, Spilitu, Palma de Mallorca, Podgoricy, Dubrownika, Heraklionu oraz na wyspy Zakynthos i Korfu;

Rzeszowa do Barcelony, Zadaru, Salonik i Burgas;

Szczecina do Zadaru;

Wrocławia do Burgas, Rzymu-Fiumicino, Palma de Mallorca, Kawala, Salonik, Barcelony, Chanii, Heraklionu, Dubrownika oraz na wyspy Kos, Rodos, Korfu i Santorini.

- Letnia oferta LOT-u to około 130 europejskich połączeń do krajów najchętniej wybieranych w ramach wakacyjnych wyjazdów. Są wśród nich popularne Włochy, Grecja i Bułgaria, czy ciesząca się w ostatnich latach ogromnym powodzeniem Chorwacja. Są również dopiero odkrywane: Gruzja, Macedonia czy Albania, przyciągające szczególnie podróżników lubiących łączyć wypoczynek z turystyką - powiedział Rafał Milczarski, prezes zarządu PLL LOT. - Połączenia oferowane w ramach akcji #LOTnaWakacje to miejsca o stabilnej sytuacji epidemicznej i jednocześnie otwarte na turystów przyjeżdżających zza granicy. Poza Czarnogórą i Cyprem, gdzie wjazd warunkowany jest negatywnym wynikiem testu na koronawirusa, pozostałe kraje zniosły obostrzenia związane z badaniami podróżnych czy kwarantanną. Te zasady mogą się jednak zmieniać. Dlatego przed udaniem się w podróż zachęcamy do śledzenia bieżących regulacji epidemicznych obowiązujących w kraju, w którym planujemy spędzić urlop – dodał.

Połączenia oferowane przez LOT w lipcu i sierpniu dostępne są w bardzo atrakcyjnych cenach. Bilet w jedną stronę z bagażem podręcznym można kupić już od 99 PLN, w dwie strony od 199 PLN. Rejsy nastawione są na ruch turystyczny, dlatego w sprzedaży dostępna jest tylko klasa Economy. Dbając o komfort planowania wakacji w dobie pandemii, LOT wprowadził także dodatkowe udogodnienia dla swoich pasażerów. Od 18 czerwca mogą oni skorzystać z nowych taryf FLEX PLUS, oferujących jeszcze bardziej elastyczne warunki zarządzania rezerwacjami. W razie konieczności zmiany planów, bilety zakupione w taryfach FLEX PLUS można nie tylko wymienić czy zwrócić, ale też przepisać na inną osobę na preferencyjnych warunkach. Dodatkowo pasażerowie mają także możliwość bezpłatnej rezygnacji z podróży w ciągu 24h od zakupu biletu. W przypadku biletów kupionych na mniej niż dobę przed wylotem, możliwość rezygnacji bez opłat możliwa jest do 6 godzin przed rejsem. Nowe taryfy dostępne są w sprzedaży od 18 czerwca.

Jednocześnie pasażerowie muszą się liczyć z pewnymi zmianami w dotychczasowej siatce. Część rejsów zostanie usunięta z systemów, a pasażerowie otrzymają propozycję zmiany lotu. - Przed pandemią bilety sprzedawane były z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Nikt nie był w stanie przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja epidemiczna w poszczególnych krajach i jakie obostrzenia będą obowiązywały pasażerów. Dlatego połączenia na odległe terminy były dostępne do sprzedaży w systemach rezerwacyjnych. Teraz wiemy już, że część z nich na razie nie powróci do rozkładu i zostaną z niego usunięte. Przepraszamy pasażerów za powstałe niedogodności – dodaje Krzysztof Moczulski. Bilety na rejsy LOT-u zachowują ważność w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Tym samym nie trzeba się spieszyć z dokonaniem zmian w rezerwacji. Pasażerowie odwołanych rejsów mogą za pomocą Contact Center LOT, poprzez formularza na stronie LOT.com lub messangera zmienić termin swojego lotu, wybrać nową trasę, zamienić wartość anulowanego biletu na voucher lub dokonać jego zwrotu.

Nowa siatka wakacyjnych połączeń to także pewne zmiany w ramach obsługi pasażerów: od 1 lipca zniesiony zostaje dystans przestrzenny w postaci szachownicy, a w sprzedaży dostępne będą wszystkie miejsca znajdujące się w samolocie;

na rejsach wakacyjnych obowiązują standardowe warunki przewozu bagażu podręcznego – na pokład można zabrać bagaż o wadze do 8 kg i wymiarach 55x40x23 cm a dodatkowo np.: wózek lub akcesoria dla dzieci, parasolkę, torbę na laptopa czy małą torebkę lub saszetkę na ramię;

w ramach serwisu bezpłatnego pasażerowie otrzymają przekąskę słodką lub słoną i butelkę wody;

wraca serwis sprzedaży pokładowej Shop&More i SkyBar (przekąski, napoje, alkohol), dostępne na żądanie i z zachowaniem zasady dokonywania płatności jedynie za pomocą kart. W trosce o komfort podróżowania LOT jako pierwszy przewoźnik lotniczy w Europie zastąpił tradycyjne papierowe wydania gazet i magazynów, prasą elektroniczną. Od 1 czerwca każdy z pasażerów może bezpłatnie pobrać ulubione tytuły bezpośrednio na swoje urządzenia mobilne na 36 godzin przed wylotem i do 6 godzin po wylądowaniu. W ofercie dostępnych jest ponad 1000 tytułów.

Jednocześnie zgodnie z procedurą #BezpiecznyLOT pasażerowie nadal mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki przez cały czas trwania lotu i zachowania wyznaczonych odstępów w czasie odprawy. W samolotach dostępne są środki dezynfekujące do użytku podróżnych. Podczas lotu personel, wyposażony w odpowiednie środki ochronne, przeprowadzi serwis pokładowy z zachowaniem zasady ograniczonego kontaktu pomiędzy obsługą a pasażerami. - Świat w czasach pandemii zmienia się bardzo dynamicznie, a LOT dostosowuje się do oczekiwań pasażerów. Jednocześnie na bieżąco monitorujemy rekomendacje instytucji sanitarnych i stowarzyszeń branżowych, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróżowania na pokładach naszych samolotów. Od 1 lipca pasażerowie mogą liczyć na dodatkowe udogodnienia, jak np.: rozszerzony serwis pokładowy czy sprzedaż w ramach oferty SkyBaru. Nadal jednak priorytetem jest bezpieczeństwo i dlatego wszystkie nasze usługi oferowane będą z zachowaniem zasady ograniczonego kontaktu między załogą a pasażerami – mówi Prezes Milczarski.

PLL LOT z powodu pandemii koronawirusa i długiego przestoju w realizacji połączeń są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Pracownicy LOT-u obawiają się kontrolowanej upadłość obecnej spółki, próby jej odrodzenia pod nową marką (wskazują, że zarejestrowano spółkę LOT Polish Airlines) i w związku z tym utraty miejsc pracy. Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała oświadczył niedawno, że PLL LOT nie grozi bankructwo czy też upadłość.

