Lokalni twórcy nagrodzeni. Wręczono Nagrody Teatralne im. Stanisława Wyspiańskiego

Nagroda jest przyznawana od 10 lat za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków. Jej patronem jest jedna z najważniejszych postaci zasłużonych dla teatru, poeta, dramaturg i reformator teatru związany z Krakowem – Stanisław Wyspiański. Jubileuszowa, 10. edycja nagrody zbiega się w czasie z przypadającą w tym roku 120 rocznicą premiery „Wesela” i przypomina o licznych przedsięwzięciach miasta, które mają na celu wyeksponowanie roli Wyspiańskiego w polskiej kulturze.

– Mamy wobec Wyspiańskiego w Krakowie pewne zobowiązanie, bo za życia nigdy nie został należycie doceniony. Najlepszą formą spłaty tego długu jest korzystanie dziś z jego dorobku i sięganie do niezwykłej i wizjonerskiej osobowości, która nadal może inspirować współczesnych twórców – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. - Wyspiański to nie tylko malarz, dramaturg, designer. To przede wszystkim artysta uosabiający pewną filozofię uprawiania sztuki – koło zamachowe nowoczesności, które nawet dzisiaj zaskakuje aktualnością i odwagą. Teatr reaguje żywo na to, co najbardziej dla nas aktualne i bolesne. Wrócił do roli trybuny, zwierciadła, w którym przegląda się nasza współczesność. Jestem przekonany, że nagrodzone w tej edycji spektakle, sposoby prezentowania sztuki teatralnej, a także reagowanie na rzeczywistość dookoła, na „zaistniałe sytuacje” – wszystko to sprawi, że pamięć o Wyspiańskim, jako apologecie nowoczesności, będzie nieustannie żywa, pomoże nam spłacić dług wdzięczności wobec tej wybitnej postaci i dodatkowo wzmocni rolę teatru w kulturalnym życiu Krakowa - dodał.