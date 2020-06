Logo Radia Maryja na kasku Klemensa Murańki? Skoczek apeluje do ojca Rydzyka. Kubacki: "Alleluja i do przodu" [WIDEO]

Klemens Murańka zaapelował do ojca Rydzyka, by ten wsparł go finansowo na najbliższy sezon w skokach narciarskich. "Panie Tadeuszu, taka prośba jest: na kasku nie mam sponsora, może ksiądz byłby chętny" - mówi zawodnik kadry w materiale wideo udostępnionym na kanale YouTube portalu skaczemy.pl.