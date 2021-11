LKS Niedźwiedź zdobył Puchar Polski na szczeblu rejonu Kraków. W finale pokonał Orła Piaski Wielkie ZDJĘCIA

Lepiej zaczęli mecz goście: po faulu na Dominiku Tomaszewskim stanęli przed szansą w postaci rzutu karnego, no i Maciej Śliski w 17 minucie go wykorzystał. Dużo gorzej Orzeł zakończył I połowę, a właściwie to świetnie ją zakończył Krystian Nowak, który z 25 metrów strzelił w "okienko" na 1:1.

Druga połowa goli nie przyniosła, ale stawka meczu swoje zrobiła w ostatnich minutach, kiedy na boisku zrobiło się nerwowo, posypały się kartki, składy zrobiły się 10-osobowe.

W serii "jedenastek" na MVP meczu wyrósł Michał Kozub, czyli bramkarz Niedźwiedzia. Obronił dwa strzały piłkarzy Orła, a że w trzeciej i czwartej serii jego koledzy pokonywali bramkarza z Piasków Wielkich, piąta seria okazała się zbędna.

Rok 75-lecia klubu LKS Niedźwiedź zakończył więc mocnym akcentem. Wiosną wystąpi w 1/8 finału Pucharu Polski w Małopolsce.