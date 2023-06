Litwinki w złocie. Wśród nich była zawodniczka Wisły Kraków, zdjęcia Jacek Żukowski

sporą niespodziankę sprawiły Litwinki w turnieju koszykówki 3x3 na Igrzyskach Europejskich. W finale pokonały faworyzowaną Francję 19:16. Trzecie były Hiszpanki po pokonaniu Rumunek 21:15. W składzie złotych medalistek była Giedre Labuckiene, była koszykarka Wisły Kraków. Litwinka reprezentowała barwy krakowskiego klubu w latach 2017 - 2018. Potem przeszła do Pszczółki Polski Cukier i AZS UMCS Lublin. Nastęnie wyjechała do Hiszpanii. To reprezentantka Litwy w kategoriach młodzieżowych. Medale wręczał m.in. Ludwik Miętta-Mikołajewicz były prezes Wisły i długoletni trener koszykarek.