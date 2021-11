Listopad w Krakowie: Przegląd prasy z października 2021 w Krakowie, najważniejsze informacje miesiąca

Zgromadzenie dużego majątku nie jest łatwe. Większość z nas ma z tym spore problemy, ale wydaje się, że niektórym przychodzi to z ogromną łatwością i właściwie - samo. Wystarczy spojrzeć na najbogatszych ludzi świata - jak udało im się zdobyć takie fortuny? Okazuje się, że dużą rolę odgrywa... astrologia. Niektórzy po prostu urodzili się pod szczęśliwą gwiazdą. Kto? Tego dowiecie się z przepowiedni wróżki Bellatrix. Sprawdźcie, czy należycie do szczęśliwców, którzy jeszcze w tym roku będą mogli się wzbogacić.

26 października 2021 słynny sklep TESCO przy ulicy Kapelanka przeszedł do historii. Wnętrze sklepu zostało doszczętnie opróżnione. Teraz robiący zakupy w pasażu, który jest nadal otwarty, mogą podziwiać wielkie pustki na półkach. Co pojawi się w miejsce TESCO? Więcej informacji w naszym artykule.

Krakowski Kazimierz oraz Rynek Główny tętnią życiem również nocą. Mieszkańcy chętnie oblegają ogródki kawiarniane, knajpy, restauracje, spacerują klimatycznymi uliczkami. Z okazji Halloween - zwyczaju, który przywędrował do Polski ze Stanów Zjednoczonych - w nocy z 30 na 31 października na ulicach pojawili się również przebierańcy w budzących grozę kostiumach.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Północna Obwodnica Krakowa, ostatni fragment zamykający ring wokół Krakowa, planowo zostanie oddana do ruchu w 2023 roku. Inwestycja ma odciążyć III obwodnicę miasta z ruchu zewnętrznego (m.in. tranzytowego), jak i wewnętrznego, co w perspektywie poprawi przepustowość układu drogowego Krakowa. Zobacz w galerii nowe zdjęcia lotnicze z budowy.

Na osiedlu Ruczaj przy ul. Czerwone Maki zlokalizowany jest niewielki cmentarz komunalny. Coraz bardziej znika za wyrastającymi tu blokami, ale skrywa mroczną historię...

W ostatnich dniach minęło dokładnie 15 lat od otwarcia Galerii Krakowskiej, czyli obiektu, który diametralnie zmienił centrum stolicy Małopolski. Pamiętacie jeszcze, jak wyglądało miasto bez tego obiektu? To był zupełnie inny świat. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz. To prawdziwa podróż w czasie.

W sobotę (30 października) na obwodnicy autostradowej Krakowa przed godz. 11 doszło do dwóch wypadków, w których łącznie zostało uszkodzonych co najmniej osiem samochodów, a dwie osoby zostały ranne.