List otwarty do prezydenta ws. Zakrzówka. "Nowy Zakrzówek to Alcatraz"

W sprawie Zakrzówka głos zabierają kolejne osoby, także z kręgów akademickich. Poniżej list otwarty prof. Marka Zgórniaka wysłany do prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego, który został wysłany 22 grudnia tego roku. W galerii znajdują się trzy zdjęcia, które prof. Zgórniak wysłał wraz z listem do prezydenta Krakowa.

Przesyłam w załączeniu dwa zdjęcia przedstawiające fragment południowego (mniejszego) zbiornika w Zakrzówku: w lipcu 2019 i obecnie. Obraz dewastacji tego pięknego niegdyś miejsca dokonanej na zlecenie Miasta jest uderzający. Dzikie wapienne skały wokół całego zbiornika zostały obtłuczone i są teraz przykrywane stalową siatką. Usunięcie tej siatki będzie kiedyś bardzo kosztowne, ale pełna rewitalizacja nie będzie już nigdy możliwa. Południowa część Zakrzówka jest rażącym świadectwem, trwałym pomnikiem barbarzyństwa podlegającej Panu ekipy.

Proszę nie dopuścić, by to samo stało się w północnym zbiorniku. Należy zadbać o to, by zatrzymać i wykluczyć obtłukiwanie skał i okładanie ich siatką. W przeciwnym razie zapisze się Pan jako prezydent, który przeprowadził bezpowrotne zniszczenie wyjątkowego, wartościowego miejsca, jednej z atrakcji Krakowa.

Zakrzówek jest ważny. Można przypomnieć, że np. w plebiscycie uczniów V liceum zajął I miejsce w kategorii "najpiękniejsze miejsca Krakowa". Jego część właśnie została zniszczona: zamieniona w przygnębiającą, industrialną, stalową klatkę. Na miejscu słyszeliśmy już, że "nowy Zakrzówek" kojarzy się z Alcatraz. W roku 2019, za prezydentury prof. Jacka Majchrowskiego.