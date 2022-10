Liga Europy. Dynamo Kijów znów zawita na stadion Cracovii. Trener Lucescu rusza w pościg za Fergusonem

Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi drużynami, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, Ukraińcy przegrali 1:2. Mecz był szczególnym wydarzeniem dla 77-letniego trenera Dynama Mircei Lucescu, gdyż poprowadził drużynę w europejskich pucharach po raz 250. Tym samym Rumun zrównał się z Francuzem Arsenem Wengerem, a w czwartek w Krakowie rozpocznie pościg za liderującym w tej klasyfikacji Sir Aleksem Fergusonem (269 meczów).

Lucescu żałował, że jubileusz zakończył się porażką, a jego rozczarowanie było tym większe, że jego zespół rozegrał naprawdę dobre spotkanie.

- To była bardzo gorzka przegrana – powiedział na konferencji prasowej. - Dobrze zaczęliśmy, demonstrowaliśmy umiejętności i szybkość, ale pod koniec gry nie byliśmy wystarczająco skoncentrowani, tak jak w poprzednich meczach przeciwko Fenerbahce i AEK Larnaka. Spróbujemy to zmienić. Rennais to bardzo dobry, dynamiczny i szybko grający zespół. Świetnie radził sobie w przechwytach piłki.