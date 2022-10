Liga Europy. Dynamo Kijów kontra Stade Rennais w Krakowie. Bo tu nie trzeba w trakcie meczu chować się do schronu... Krzysztof Kawa

O chowaniu się do schronu piszemy nie bez powodu – to właśnie spotkało piłkarzy Dynama Kijów podczas ich ostatniego meczu z Ruchem Lwów. 10 minut przed końcem niedzielnego spotkania zawyły syreny alarmowe i zawodnicy wraz z sędziami oraz kibice schowali się przed możliwym nalotem rakietowym. To właśnie z powodu takiego niebezpieczeństwa mecze Ligi Europy Ukraińcy rozgrywają w Krakowie. W czwartek 13 października o godz. 18.45 zmierzą się na stadionie Cracovii ze Stade Rennais.