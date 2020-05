Liczba zakażonych SARS-CoV-2 w Małopolsce przekroczyła w środę rano 1000. Na tle innych województw nasz region nie wypada jednak najgorzej. Wciąż zajmujemy szóste miejsce pod względem liczby zakażeń w Polsce.

Więcej profilaktycznych testów

50 karetek do walki z koronawirusem

Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Jesteśmy również drugim po Śląsku najgęściej zaludnionym regionem. Mimo stosunkowo małej powierzchni oraz dużej gęstości zaludnienia, sytuacja epidemiologiczna w Małopolsce na tle innych województw nie jest jednak najgorsza.Jeśli chodzi o liczbę zakażeń plasujemy się na szóstym miejscu, natomiast jeśli przeliczyć zapadalność na koronawirusa, a więc liczbę chorych na 100 tys. mieszkańców, w statystykach zajmujemy dziewiątą pozycję. Niechlubnym liderem pod względem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce jest Śląsk. Drugie miejsce zajmuje Mazowsze, a trzecie Dolny Śląsk.W środę krakowski sanepid poinformował o 11 nowych przypadkach zakażenia, wśród których najstarsza osoba ma 71 lat, a najmłodsza zaledwie dwa. Tym samym liczba chorych na COVID-19 wzrosła do 1008. Najwięcej, bo aż 245 zachorowań odnotowano w samym Krakowie. Od początku epidemii z powodu COVID-19 w regionie zmarły 32 osoby. W Małopolsce przybywa również ozdrowieńców. W sumie walkę z koronawirusem wygrało już 311 osób (stan na środę po południu).Zgodnie z decyzją wojewody małopolskiego od kilku dni wśród pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa prowadzone są badania profilaktyczne pod kątem zakażenia koronawirusem. Pobieraniem wymazów zajmuje się oddelegowany z 11. Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej personel medyczny.Testy wykonuje laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od tego tygodnia podjęto decyzję, aby takie badania prowadzić również w zakładach opiekuńczo-leczniczych i hospicjach. Do tego celu zostanie oddelegowana kolejna karetka wraz z medykami z WOT-u.W sumie w Małopolsce funkcjonują 93 DPS-y, w których pracuje ponad 6000 osób. Z kolei ZOL-i i hospicjów, prowadzonych w formie stacjonarnej, jest 59, a pracuje w nich blisko 3000 osób. W ciągu ostatnich trzech dni w całym województwie wykonano 3097 badań w kierunku obecności SARS-CoV-2.Dzięki środkom pochodzącym z pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w najbliższych miesiącach na drogi w regionie wyjdzie 50 nowych ambulansów. Wszystkie karetki będą w pełni wyposażone w sprzęt medyczny i informatyczny, a także w urządzenia do dezynfekcji. Dzięki czemu będą całkowicie bezpieczne w niesieniu pomocy zakażonym koronawirusem.Wartość jednego samochodu to ponad 600 tys. złotych. W sumie 19 z 50 samochodów trafi na wyposażenie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, z kolei pozostałe zostaną rozdysponowane na podstawie umowy cesji do małopolskich jednostek zdrowia.[promo]2469;1;[/promoPierwsze dwa pojazdy na drogi wyjadą już 15 maja, docierając do Szpitali Uniwersyteckiego i im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Kolejne będą gotowe w czerwcu, lipcu, sierpniu oraz we wrześniu.W środę podjęto również decyzję o przeznaczeniu 700 tys. zł. z funduszów Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na kupno specjalistycznego sprzętu, zwiększającego możliwości krakowskiego Sanepidu. Łącznie na pakiet medyczny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej przeznaczono 120 mln zł.