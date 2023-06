"Liczba doskonała" i spotkanie z Krzysztofem Zanussim w ramach "Dojrzałego kina" 7 czerwca w krakowskim Kinie Pod Baranami

- "Liczba doskonała" to film o matematyce i o Panu Bogu. To opowieść o tym, jak człowiek wyrzeka się bogactwa na rzecz pasji, która okazuje się więcej warta. To także film o pustce w życiu i o pełni życia, o egoizmie i radości dzielenia się z innymi. Wracam w tym filmie do moich pierwszych filmów: "Struktury kształtu" i "Iluminacji", ukazując relacje nauki, życia i wiary - mówi reżyser.