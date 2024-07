Liczą straty po nawałnicy. Szorująca woda przenosiła asfalt z dróg na łąki i pobocza, uszkodziła ujęcia wody, podtopiła bazę ZHP

Zielonki z podtopionym ujęciem wody i bazą ZHP

Wielka Wieś z potężnymi wirami wiatru

W gminie Skała potężna siła wody zrywała asfalt z dróg

- Najbardziej newralgiczne miejsca podczas tej nawałnicy były trzy. Jedna to Szczodrkowice, gdzie m.in. zalało dwie przepompownie ścieków. Woda zniszczyła drogi, zerwała kamień z poboczy. Kolejne miejsce to Cianowice Małe na granicy z Smardzowicami. Tam woda uszkodziła drogę, zerwała asfalt i przenosiła jego całe płaty, zniszczyła też rowy, poobrywała w nich brzegi, poza ty wymyła kamienie z bocznych dróg. Trzecim miejscem są Maszyce, w których woda także zerwała asfalt na długości 200 lub 300 metrów. Pojawiły się wiry wiatru zerwało dachy na garażu i stodole - wylicza Piotr Trzcionka, burmistrz Skały i dodaje, że trwa spisywanie i wyliczanie strat.

Iwanowice z zalaną studnią, trzeba oszczędzać wodę

Poważny problem był w Naramie także ze względu na zalaną studnię. Jak informowała gmina Iwanowice - pracownicy spółki komunalnej do godziny 2 w nocy płukali to ujęcie. Zgłosili sprawę do sanepidu, a próbki wody oddali do zbadania. Sieć wodociągowa w Naramie została zasilona ze zbiornika w Rzeplinie oraz ujęć wody ze studni w Sułkowicach, Iwanowicach i Maszkowie. Przy okazji samorządowcy apelowali o oszczędne gospodarowanie wodą, aby jej nie zabrakło w godzinach popołudniowych.