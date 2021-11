Libiąż. Młodzi akrobaci zaprezentowali nieprzeciętne umiejętności. XXII Turniej Andrzejkowy - Otwarte Mistrzostwa Małopolski [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Zawodniczki i zawodnicy z całej Polski zjechali w sobotę (6 listopada) do Libiąża, by wziąć udział w XXII Turnieju Andrzejkowym - Otwartych Mistrzostwach Małopolski w Akrobatyce Sportowej Skokach na Ścieżce i Trampolinie. Tradycyjnie rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie, a młodzi akrobaci zachwycali publiczność swoimi umiejętnościami. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.