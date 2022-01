"Lex Czarnek nie służy dobru ucznia". Manifestacja pod Kuratorium Oświaty w Krakowie. Na drzwiach zawisły trzy tezy [ZDJĘCIA] Bartosz Dybała

O godz. 16 odbyło się symboliczne przybicie trzech tez do drzwi Kuratorium Oświaty w Krakowie. Podczas wydarzenia zebrało się ok. 40 osób, wśród nich byli m.in. przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji oraz inicjatywy Obywatelskiej ISKRA. Tezy pojawiają się na drzwiach kuratoriów w całej Polsce. Są wyrazem sprzeciwu wobec tzw. lex Czarnek, które zakłada zmiany w prawie oświatowym. Już we wtorek - 4 stycznia - w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu.