Letnie atrakcje dla dzieci. Taki będzie czerwiec w Centrum Kultury Podgórza!

Letnie aktywności dla dzieci

W tym roku 19 jednostek instytucji kultury miasta Krakowa, przygotowało aż 400 atrakcji dla dzieci! W programie przewidzianych jest wiele zróżnicowanych aktywności, z których każde dziecko będzie mogło znaleźć coś odpowiadającego swoim zainteresowaniom. W planie zajęć znajdują się między innymi zajęcia z programowania, warsztaty LEGO, kulinarne, przyrodnicze oraz wiele innych. Sprawdź co czeka na uczestników zajęć w czerwcu!

Czerwiec w Centrum Kultury Podgórza

Spektakl Jaś i Małgosia w Klubie Rybitwy

,,Jaś i Małgosia" to bajka znana przez większość dzieci. Tym razem podczas spektaklu prezentowanego przez aktorów z teatru Bigiel, dzieci będą mogły również brać czynny udział w przedstawieniu. Jest to idealny sposób, na pokazanie dzieciom, że oprócz piękna w świecie istnieją również zagrożenia oraz na przykładzie Baby Jagi, że nie każdy kto wydaje się miły, zawsze taki jest. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny a adres to ul. Rybitwy 61. Spektakl odbędzie się również 10 czerwca o godzinie 10:00.