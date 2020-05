Leszek Możdżer autorem najlepszej Polskiej Ścieżki Dźwiękowej Roku 2019

- Kosz jest dosyć zagadkową postacią, więc wejście w jego świat to była podroż przez bardzo wiele rzeczywistości. Związanych też z jakąś czernią, która go spowijała i jego światem dźwiękowym, który on na przestrzeni swojego życia wytworzył. To nie była łatwa podróż. Ale przyznaję – mogłem sobie pograć trochę jazzu – mówi Leszek Możdżer.

Nagrodzoną ścieżkę dźwiękową będziemy mogli usłyszeć na żywo za rok podczas 14. FMF w Krakowie.